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Spor

Fenerbahçe, Dubai'yi de devirip 3'te 3 yaptı

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Fenerbahçe, Dubai'yi de devirip 3'te 3 yaptı
Başlık ResmiFenerbahçe, Dubai'yi de devirip 3'te 3 yaptı

Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, EuroLeague 3. hafta maçında Dubai Basketball’u 76-66 mağlup ederek 3'te 3 yaptı.

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Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 3. haftasında Fenerbahçe Tarfin, sahasında Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Dubai Basketbol'u 76-66 mağlup etti.

Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, bu sezon turnuvada 3'te 3 yaptı. Dubai Basketbol ise ilk yenilgisini yaşadı.

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Fenerbahçe Tarfin, hücumda yüksek yüzdeyle oynadığı ve dış atışlardan 4 isabet bulduğu ilk periyodun sonlarında farkı çift hanelere çıkardı ve çeyreği 26-14 önde tamamladı.

İkinci periyotta sarı-lacivertliler, Baldwin'in üst üste kaydettiği basketlerle 16. dakikada farkı 15 sayıya çıkardı: 38-23. 9-0'lık seri yakaladığı kalan bölümde oyun üstünlüğünü eline geçiren Dubai Basketbol, bitime 40 saniye kala farkı 3 sayıya kadar indirdi. Fenerbahçe, soyunma odasına 42-39 üstün gitti.

Fenerbahçe Tarfin - Dubai
Başlık ResmiFenerbahçe Tarfin - Dubai

Üçüncü çeyreğin ilk 7 dakikasında iki takım da skor üretmekte zorlandı. Fenerbahçe Tarfin, büyük bir bölümünü üstün götürdüğü ve Dubai Basketbol'un sadece bir kez skoru eşitleyebildiği bu periyodu 55-51 önde bitirdi.

Çekişmeli geçen dördüncü çeyreğin sonlarında Dubai Basketbol'a üstünlük sağlayan ve farkı çift hanelere çıkaran Fenerbahçe, karşılaşmayı 76-66 kazandı.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emilio Perez (İspanya), Robert Lottermoser (Almanya), Jordi Aliaga (İspanya)

Fenerbahçe Tarfin: Forrest 2, Horton Tucker 8, Shields 9, Key 12, Sertaç Şanlı 2, Bingham 20, Baldwin 14, Melli 2, Clyburn 3, Sargiunas 4

Dubai Basketbol: Okobo 18, Bacon 12, Blossomgame, Kabengele 5, Wright 12, Dangubic 2, Bertans, Kondic, Diakite 10, Shengelia 4, Petrusev 3, Walkup

1. Periyot: 26-14

Devre: 42-39

3. Periyot: 55-51

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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