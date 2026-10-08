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Fenerbahçe, EuroLeague'de ilk yenilgisini OAKA'da aldı

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Fenerbahçe, EuroLeague'de ilk yenilgisini OAKA'da aldı
Başlık ResmiFenerbahçe, EuroLeague'de ilk yenilgisini OAKA'da aldı

Fenerbahçe Tarfin, EuroLeague dördüncü hafta maçında Panathinaikos Aktor'a 92-74 mağlup olarak ilk yenilgisini aldı.

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EuroLeague'in dördüncü haftasında Fenerbahçe Tarfin, Yunan ekibi Panathinaikos Aktor ile deplasmanda karşılaştı.

OAKA'da oynanan mücadelede Panathinaikos'a 92-74 yenilen sarı lacivertliler, Avrupa'da sezonun ilk mağlubiyetini yaşadı.

Zeljko Obradovic yönetimindeki Panathinaikos ise çıktığı 4 maçın tamamını kazanmayı başardı.

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Hakemler: Ilija Belosevic (Sırbistan), Carlos Peruga (İspanya), Arturas Sukys (Litvanya)

Panathinaikos AKTOR: Kalaitzakis, Grant, Yabusele 8, Mitoglou 8, Mantzoukas 2, Francisco 17, Badio 7, Hayes-Davis 19, Rogkavopoulos 10, Lessort 19, Bonga, Fall 2

Fenerbahçe Tarfin: Bingham 5, Horton Tucker 9, Forrest 2, Key 13, Shields 6, Baldwin 9, Melli 9, Sertaç Şanlı, Juzang 10, Clyburn 6, Silva 2, Sargiunas 3

1. Periyot: 27-24

Devre: 46-41

3. Periyot: 67-55

Beş faulle çıkanlar: 29.06 Melli, 33.23 Sertaç Şanlı (Fenerbahçe Tarfin)

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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