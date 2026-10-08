Real Madrid'de Arda Güler'e bir ödül daha

Real Madrid'de eylül ayının oyuncusu seçilen milli futbolcumuz Arda Güler, ödülünü aldı

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İspanya Birinci Futbol Ligi (LaLiga) takımlarından Real Madrid'de eylül ayının futbolcusu seçilen Arda Güler, ödülünü aldı.

"BU ÖDÜL İÇİN ÇOK MUTLU VE GURURLUYUM"

Kulübün internet sitesine konuşan Arda Güler, "Kendimi çok önemli hissediyorum. Bu ödül için çok mutlu ve gururluyum. Herkese teşekkür etmek istiyorum. Umarım bu yıl kupalar kazanabiliriz ve ben de buna katkıda bulunabilirim. Önümüzdeki tüm maçları kazanmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu sezon eflatun beyazlılarda 7 maça çıkan 21 yaşındaki orta saha, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: ANADOLU AJANSI

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