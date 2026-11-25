Fenerbahçe 19 Yaş Altı Futbol Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nin beşinci haftasında deplasmanda Shakhtar Donetsk'e 6-0 mağlup olarak puansız kaldı.

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UEFA Gençlik Ligi'nin beşinci haftasında Fenerbahçe U19, Shakhtar Donetsk U19 ile deplasmanda karşılaştı.

SHAKHTAR FARKLI KAZANDI

Sarı lacivertliler, Kingsmeadow’da oynanan karşılaşmada sahadan 6-0'lık mağlubiyetle ayrıldı. Ukrayna ekibine glaibiyeti getiren golleri 15. dakikada Tverdokhlib, 26, 40, 53 ve 86. dakikalarda Ryan Roberto ve 27. dakikada Chornenkyi kaydetti.

DİREKT SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Mücadelenin 68. dakikasında oyundan alınan Çağrı Hakan Balta, yedek kulübesine geçmek yerine doğrudan soyunma odasının yolunu tutarken sosyal medyada sarı lacivertli taraftarların tepkisini çekti. Yaklaşık 10 dakika sonra soyunma odasından çıkan genç futbolcu, yedek kulübesine döndü. Gençlik Ligi'nin dördüncü haftasındaki Liverpool mücadelesinde oyundan alındıktan sonra formasını yere atıp doğrudan soyunma odasına giden genç oyuncu, eleştirin hedefi olmuştu.

Shakhtar Donetsk - Fenerbahçe

FENERBAHÇE PUANLA TANIŞAMADI

UEFA Gençlik Ligi'nde geride kalan 5 maç sonunda puanla tanışamayan Fenerbahçe, Gençlik Ligi'nde Sabah ile birlikte puan alamayan iki takımdan biri oldu. Ukrayna ekibi ise Fenerbahçe maçıyla birlikte ilk galibiyetini elde etti.

SIRADAKİ RAKİP LASK

Fenerbahçe U19, EFA Gençlik Ligi’nin altıncı haftasında 9 Aralık Çarşamba günü LASK’a konuk olacak. Shakhtar Donetsk, Slovan Bratislava ile karşılaşacak.



| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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