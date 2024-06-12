Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş... Transferin gözdesi hangi takıma gidecek? Alanyaspor'dan Oğuz Aydın açıklaması

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Adı Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Alanyaspor'un yıldızı Oğuz Aydın hakkında her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Alanyaspor başkanı Hasan Çavuşoğlu, Oğuz Aydın'a gelen transfer tekliflerini açıkladı.

Süper Lig ekibi Alanyaspor'un başkanı Hasan Çavuşoğlu, Oğuz Aydın'a gelen teklifleri açıkladı.

TEKLİFLER VAR ANCAK HENÜZ ANLAŞMA YOK

Milliyet gazetesinin sorularını cevaplayan Hasan Çavuşoğlu, Beşiktaş ve Galatasaray'ın Oğuz Aydın'la ilgilendiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Oğuz'a yurt içi ve yurt dışından teklifler var. Henüz kimseyle anlaşma sağlamadık. Bir görüşme olmadı. Türkiye'den Galatasaray ve Beşiktaş'ın şahsıma bir teklifleri oldu fakat kulübe ulaşan resmi bir teklif yok." ifadelerini kullandı.

Oğuz Aydın'ın bonservisine ilişkinse Hasan Çavuşoğlu, "Bu benim kulübümle görüşeceğim bir konu" açıklamasında bulundu.

BU SEZON PERFORMANSI

Alanyaspor formasıyla Oğuz Aydın bu sezon 38 maçta süre aldı. 23 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 13 gol ve 8 asist kaydetti.