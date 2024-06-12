Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş... Transferin gözdesi hangi takıma gidecek? Alanyaspor'dan Oğuz Aydın açıklaması

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş... Transferin gözdesi hangi takıma gidecek? Alanyaspor'dan Oğuz Aydın açıklaması

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş... Transferin gözdesi hangi takıma gidecek? Alanyaspor&#039;dan Oğuz Aydın açıklaması

Spor Haberleri

Adı Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile anılan Alanyaspor'un yıldızı Oğuz Aydın hakkında her geçen gün yeni bir iddia ortaya atılıyor. Alanyaspor başkanı Hasan Çavuşoğlu, Oğuz Aydın'a gelen transfer tekliflerini açıkladı.

Süper Lig ekibi Alanyaspor'un başkanı Hasan Çavuşoğlu, Oğuz Aydın'a gelen teklifleri açıkladı.

TEKLİFLER VAR ANCAK HENÜZ ANLAŞMA YOK

Milliyet gazetesinin sorularını cevaplayan Hasan Çavuşoğlu, Beşiktaş ve Galatasaray'ın Oğuz Aydın'la ilgilendiğini söyledi. Çavuşoğlu, "Oğuz'a yurt içi ve yurt dışından teklifler var. Henüz kimseyle anlaşma sağlamadık. Bir görüşme olmadı. Türkiye'den Galatasaray ve Beşiktaş'ın şahsıma bir teklifleri oldu fakat kulübe ulaşan resmi bir teklif yok." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş... Transferin gözdesi hangi takıma gidecek? Alanyaspor'dan Oğuz Aydın açıklaması - 1. Resim

Oğuz Aydın'ın bonservisine ilişkinse Hasan Çavuşoğlu, "Bu benim kulübümle görüşeceğim bir konu" açıklamasında bulundu.

BU SEZON PERFORMANSI

Alanyaspor formasıyla Oğuz Aydın bu sezon 38 maçta süre aldı. 23 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 13 gol ve 8 asist kaydetti.

Düzenleyen:  - Spor
Her adımı olay! Arda Güler yine sosyal medyayı yıktı geçti: 'Abiiiii'Kokudan yaklaşılmıyor, rengi simsiyah oldu: Can çekişen Altın Boynuz'dan içler acısı görüntüler...
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
A Milli Takım, ilk idmanı taraftar önünde yaptı! Bizim Çocuklar, EURO 2024'e hazır - SporA Milli Takım'a yoğun ilgi! İlk idmana taraftar akınıUludağ’da koşmak için son 30 gün! 4 Mevsim Uludağ - SporUludağ’da koşmak için son 30 gün! 4 Mevsim UludağSüper Lig devinden Noussair Mazraoui bombası! Faslı sağ bek ile görüşmeler başladı - SporSüper Lig devinden Noussair Mazraoui bombası! Faslı sağ bek ile görüşmeler başladıNBA logosuna ilham kaynağı olan efsane basketbolcu Jerry West hayatını kaybetti - SporNBA logosuna ilham kaynağı olan efsane basketbolcu Jerry West hayatını kaybettiTottenham, geçen sezon Galatasaray'a kiraladığı Ndombele'nin sözleşmesini feshetti - SporTottenham, geçen sezon Galatasaray'a kiraladığı Ndombele'nin sözleşmesini feshettiVincenzo Montella, A Milli Takım'ın ilk görevini açıkladı! 'Tüm milletimizi gururlandırmak' istiyoruz - SporVincenzo Montella, A Milli Takım'ın ilk görevini açıkladı!
Sonraki Haber Yükleniyor...