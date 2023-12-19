Fenerbahçe Galatasaray maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak 2023? Derbi biletleri satışı ne zaman başlayacak?

19 Aralık 2023 10:21 - Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2023 10:22

Editör: Türkiye Gazetesi / Kaynak: Türkiye Gazetesi

FB GS maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? Derbiye az bir süre kaldı. Maçı stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar Fenerbahçe Galatasaray maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak 2023? Merak ediyor.

FENERBAHÇE GALATASARAY MAÇI BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Fenerbahçe Galatasaray maçı biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı ile ilgili henüz bilgi paylaşılmadı. Ancak derbi gününe 1 gün kala Fenerbahçe Galatasaray maçı biletlerinin genel satışa çıkacağı tahmin ediliyor. Derbi bu sezon 24 Aralık Pazar günü oynanacak. Fenerbahçe Galatasaray maçı biletlerinin de 22 Aralık veya 23 Aralık’ta genel satışa çıkması beklenmektedir. Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyeleri, Fenerbahçe Taraftar Kart sahipleri ve faturalı Fenercell aboneleri ise 2-3 gün öncesinden biletleri satın alabilecek.

GEÇEN SEZONKİ MAÇTA NE ZAMAN SATIŞA ÇIKTI?

Yine Fenerbahçe’nin stadında 8 Ocak Pazar günü oynanan maç öncesi bilet satışı ile ilgili Fenerbahçe Spor Kulübü tarafından yapılan açıklama şu şekildeydi:

“Fenerbahçemiz, Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray’ı konuk edecek. 8 Ocak Pazar günü saat 19.00’da Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak derbi maçının biletleri satışa çıkıyor.

Biletler;

05.01.2023 Perşembe günü saat 11.00 itibarıyla Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri ve Temsilci üyelerine (1 adet bilet)

06.01.2023 Cuma günü saat 11.00 itibarıyla Fenerbahçe Taraftar Kart sahiplerine ve faturalı Fenercell abonelerine (1 adet bilet)

07.01.2023 Cumartesi günü saat 11.00 itibarıyla da genel satışa sunulacaktır.”

FENERBAHÇE GALATASARAY DERBİSİ NE ZAMAN?

Fenerbahçe – Galatasaray derbisi 24 Aralık 2023 Pazar günü oynanacak. Mücadele saat 19.00’da başlayacak.