Fenerbahçe'nin, Arsenal forması giyen 22 yaşındaki İspanyol savunmacı Cristhian Mosquera ile ilgilendiği öne sürüldü. Sarı lacivertli ekibin, genç stoperin durumunu yakından takip ettiği iddia edildi.

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Sarı lacivertlilerin, Arsenal forması giyen 22 yaşındaki stoper Cristhian Mosquera'yı takibe aldığı ileri sürüldü.

DEV KULÜPLER PEŞİNDE

İngiliz basınından TeamTalk'ta yer alan habere göre; Fenerbahçe, ara transfer dönemi öncesinde Mosquera'yı gündemine aldı. Arsenal'de William Saliba ve Gabriel Magalhaes'in gerisinde kalan Mosquera'nın, Inter'in öncelikli hedeflerinden biri olduğu belirtildi. İspanyol savunmacıyla Benfica, Al Nassr ve Al Hilal'in de ilgilendiği, Fenerbahçe'nin ise oyuncunun durumunu takip eden kulüpler arasında yer aldığı aktarıldı.

ARSENAL OCAKTA BIRAKMAK İSTEMİYOR

Arsenal'in 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşındaki futbolcuyu, kadro derinliğini korumak amacıyla devre arasında göndermeye sıcak bakmadığı ifade edildi.

Cristhian Mosquera

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Cristhian Mosquera, bu sezon Arsenal formasıyla tüm kulvarlarda 5 karşılaşmada görev aldı. Genç savunmacı, söz konusu müsabakalarda gol veya asist katkısı sağlayamadı.

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