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Haberler > Spor > Fenerbahçe için kura günü! İşte Kanarya’nın UEFA Konferans Ligi’ndeki rakipleri

Fenerbahçe için kura günü! İşte Kanarya’nın UEFA Konferans Ligi’ndeki rakipleri

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Fenerbahçe için kura günü! İşte Kanarya’nın UEFA Konferans Ligi’ndeki rakipleri

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UEFA Konferans Ligi’nde 3-0’ın rövanşında, Union Saint-Gilloise’a 1-0 mağlup olsa da çeyrek finale adını yazdıran Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri de belli oldu. Kuralar bugün saat 16:00’de çekilecek. İşte Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri.

Fenerbahçe, Konferans Ligi’nde çeyrek finalde… UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Union Saint-Gilloise ile eşleşen Fenerbahçe, Belçika deplasmanında ilk maçı 3-0 kazanmıştı. Önceki akşam Kadıköy’de rakibini ağırlayan sarı-lacivertliler 1-0 mağlup olsa da, bu sonucun ardından adını Konferans Ligi çeyrek finaline yazdırmasını bildi.

KANARYA İÇİN KURA GÜNÜ

Çeyrek final eşleşmeleri 15 Mart Cuma günü TSİ 16:00’da, İsviçre’nin Nyon kentinde yapılacak kura çekimi sonucu belli olacak. Konferans Ligi’nde temsilcimiz Fenerbahçe’nin, çeyrek finaldeki muhtemel rakipleri ise şöyle;

Fenerbahçe için kura günü! İşte Kanarya’nın UEFA Konferans Ligi’ndeki rakipleri - 1. Resim

-Fiorentina, PAOK, Viktoria Plzen, Aston Villa, Club Brugge, Lille, Olympiakos

GECENİN DİĞER SONUÇLARI

Fenerbahçe-Union Saint-Gilloise (Belçika): 0-1 (İlk maç: 3-0)

Viktoria Plzen (Çekya)-Servette (İsviçre): 3-1 (Penaltılarda) (0-0)

PAOK (Yunanistan)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 5-1 (0-2)

Fiorentina (İtalya)-Maccabi Haifa (İsrail): 1-1 (4-3)

Tel Aviv (İsrail)-Olympiakos (Yunanistan): 1-6 (Uzatmalarda) (4-1)

Düzenleyen:  - Spor
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