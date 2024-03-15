Fenerbahçe için kura günü! İşte Kanarya’nın UEFA Konferans Ligi’ndeki rakipleri

Düzenleyen: Songül Soysal / Kaynak: - 15 Mart 2024 10:25 - Güncelleme: 15 Mart 2024 10:26 - Güncelleme:

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UEFA Konferans Ligi’nde 3-0’ın rövanşında, Union Saint-Gilloise’a 1-0 mağlup olsa da çeyrek finale adını yazdıran Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri de belli oldu. Kuralar bugün saat 16:00’de çekilecek. İşte Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri.