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CANLI ANLATIM

Fenerbahçe - İstanbulspor CANLI | Kadıköy, Konya'dan gelecek haberi bekliyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe - İstanbulspor CANLI | Kadıköy, Konya&#039;dan gelecek haberi bekliyor
Fenerbahçe, İstanbulspor, Şampiyonluk, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'de şampiyon belli oluyor. Galatasaray’ın, Konyaspor'a mağlup olması durumunda Fenerbahçe, İstanbulspor’u mağlup ederse şampiyonluğunu ilan edecek. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Canlı Anlatım Özeti
  • 🌕🔵FENERBAHÇE FARKI 2'YE ÇIKARDI
  • 🌕🔵KADIKÖY'DE İLK GOL FENERBAHÇE'DEN
  • FENERBAHÇE PENALTI KAZANDI
  • ⏰KRİTİK MAÇ BAŞLADI
  • İLK 11'LER
  • FENERBAHÇE'DE GÖZLER KONYA'DA

CANLI ANLATIM

🌕🔵 KADIKÖY'DE TADİC SAHNEDE

⚽35' Fred'in çizgiye inip içeri çevirdiği top Serdar Dursun'dan sekip Tadic'in önünde kaldı. Tadic düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

26.05.2024 19:35

FENERBAHÇE GOLE ÇOK YAKLAŞTI

32' Tadic'in topuk pasıyla ceza alanına giren Ferdi'nin vuruşunu kaleci Mücahit kurtardı.

26.05.2024 19:31

DZEKO İÇİN BAYRAK KALKTI

28' Edin Dzeko karşı karşıya pozisyonda topu ağlara gönderdi ancak ofsayt bayrağı havaya kalktı.

26.05.2024 19:17

🌕🔵FENERBAHÇE FARKI 2'YE ÇIKARDI

 🏐15' Sol kanattan gelişen atakta Dzeko'nun ceza sahasına pasında topla buluşan Szymanski sert ve düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

26.05.2024 19:10

🌕🔵KADIKÖY'DE İLK GOL FENERBAHÇE'DEN

⚽7' Penaltı vuruşunu kullanan Edin Dzeko topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi ve bu sezon 21.golünü kaydetti.

26.05.2024 19:08

FENERBAHÇE PENALTI KAZANDI

6'Ferdi'nin taşıdığı topu ceza alanı önünde kontrol eden Serdar Dursun'un vuruşu savunmadan sekip kornere gitti. VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem elle oynama kararı verdi.

26.05.2024 19:02

⏰KRİTİK MAÇ BAŞLADI

1' Karşılaşma, İstanbulspor'un vuruşu ile başladı.

İLK 11'LER

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Becao, Çağlar, Ferdi, King, Fred, Szymanski, Tadic, Serdar Dursun, Dzeko

İstanbulspor: Mücahit, Okan, Coly, Baran, Ali, Sambissa, Kenio, Vorobjovas, Şahan, Temel, Mamadou

FENERBAHÇE'DE GÖZLER KONYA'DA

Galatasaray'ı geçtiğimiz hafta mağlup eden Fenerbahçe, rakibiyle puan farkını 3’e düşürdü ve ikili averajda öne geçti. Galatasaray’ın Konya'dan mağlubiyetle ayrılması ve Fenerbahçe’nin İstanbulspor’u yenmesi durumunda Fenerbahçe şampiyonluğunu ilan edecek.

SON MAÇIM OLACAK

Fenerbahçe'de kariyerini bu maçla sonlandıracak olan İtalyan efsanesi Leonardo Bonucci maç öncesi açıklamalar yaptı. Bonucci, "Fenerbahçe forması altında oynayacağım son maç olacak. Çok kuvvetle ihtimal kariyerimin de son maçı olacak. Net kararı ailemle birlikte vereceğim..." ifadelerini kullandı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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