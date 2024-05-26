Fenerbahçe-İstanbulspor ve Konyaspor-Galatasaray maçlarının VAR hakemleri belli oldu
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Spor Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Süper Lig'in son haftasında takımların şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesi devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe-İstanbulspor ve Konyaspor-Galatasaray maçlarının VAR hakemlerini açıkladı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında göre yapacak VAR hakemleri açıklandı. Türkiye'nin gözleri Fenerbahçe - İstanbulspor ve Tümosan Konyaspor - Galatasaray maçlarının VAR hakemlerinde.
TFF'nin yaptığı açıklamada maçlarda görev alacak VAR hajemleri şu şekilde:
Fenerbahçe - İstanbulspor: Marco Di Bello
Tümosan Konyaspor - Galatasaray: Pol van Boekel
Siltaş Yapı Pendikspor - Gaziantep FK: Helder Malheiro
Yukatel Adana Demirspor - Rams Başakşehir: Bülent Birincioğlu
Kasımpaşa - Beşiktaş: Ümit Öztürk
Trabzonspor - MKE Ankaragücü: Claudio Pereira
Atakaş Hatayspor - Çaykur Rizespor: Johann Pfeifer
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı