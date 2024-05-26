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Fenerbahçe-İstanbulspor ve Konyaspor-Galatasaray maçlarının VAR hakemleri belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Fenerbahçe-İstanbulspor ve Konyaspor-Galatasaray maçlarının VAR hakemleri belli oldu

Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Süper Lig'in son haftasında takımların şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesi devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe-İstanbulspor ve Konyaspor-Galatasaray maçlarının VAR hakemlerini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında göre yapacak VAR hakemleri açıklandı. Türkiye'nin gözleri Fenerbahçe - İstanbulspor ve Tümosan Konyaspor - Galatasaray maçlarının VAR hakemlerinde.
 
TFF'nin yaptığı açıklamada maçlarda görev alacak VAR hajemleri şu şekilde:

Fenerbahçe - İstanbulspor: Marco Di Bello
 
Tümosan Konyaspor - Galatasaray: Pol van Boekel
 
Fenerbahçe-İstanbulspor ve Konyaspor-Galatasaray maçlarının VAR hakemleri belli oldu - 1. Resim

Siltaş Yapı Pendikspor - Gaziantep FK: Helder Malheiro

Yukatel Adana Demirspor - Rams Başakşehir: Bülent Birincioğlu
 
Kasımpaşa - Beşiktaş: Ümit Öztürk
 
Trabzonspor - MKE Ankaragücü: Claudio Pereira
 
Atakaş Hatayspor - Çaykur Rizespor: Johann Pfeifer
 
Fenerbahçe-İstanbulspor ve Konyaspor-Galatasaray maçlarının VAR hakemleri belli oldu - 2. Resim
Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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