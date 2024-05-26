Fenerbahçe-İstanbulspor ve Konyaspor-Galatasaray maçlarının VAR hakemleri belli oldu

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 26 Mayıs 2024 12:29 - Güncelleme: 26 Mayıs 2024 12:34 - Güncelleme:

Spor Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Süper Lig'in son haftasında takımların şampiyonluk ve kümede kalma mücadelesi devam ediyor. Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe-İstanbulspor ve Konyaspor-Galatasaray maçlarının VAR hakemlerini açıkladı.