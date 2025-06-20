Fenerbahçe, Johan Bakayoko transferi için devrede!

PSV'de forma giyen 22 yaşındaki Belçikalı yıldız Johan Bakayoko, Fenerbahçe'nin radarında. Genç oyuncu sözleşmesini uzatmak istemiyor, sarı-lacivertliler fırsatı değerlendirmek istiyor.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, gözünü Hollanda'ya çevirdi. Sarı-lacivertliler, PSV Eindhoven'da forma giyen genç kanat oyuncusu Johan Bakayoko için nabız yoklamaya başladı.

Walfoot'ta yer alan habere göre, 22 yaşındaki Bakayoko, kulübüyle olan ve gelecek yıl sona erecek sözleşmesini uzatmaya sıcak bakmıyor.

Fenerbahçe'nin bu fırsatı değerlendirmek istediği ve transfer için temaslara hazırlandığı aktarıldı. Ancak haberde, Bakayoko'nun Türkiye'ye transfer olma konusunda henüz net bir karar vermediği vurgulandı.

Genç yıldızla ilgilenen tek kulüp Fenerbahçe olmadığı belirtildi. Almanya'dan Bayer Leverkusen ve Leipzig'in de Bakayoko'nun peşinde olduğu iddia ediliyor.

PSV Eindhoven'da geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan Bakayoko, 12 gol attı ve 3 asist yaptı. Hollanda ekibi ile sözleşmesi gelecek yıl bitecek Bakayoko'nun güncel piyasa değeri 30 milyon euro olarak gösteriliyor.