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Spor

Fenerbahçe-Liverpool maçının hakemi açıklandı

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Fenerbahçe-Liverpool maçının hakemi açıklandı
Başlık ResmiFenerbahçe-Liverpool maçının hakemi açıklandı

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile yapacağı maçı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 4 Kasım Çarşamba günü İngiliz ekibi Liverpool'u konuk edeceği karşılaşmayı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

UEFA'nın açıklamasına göre Chobani Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak mücadelede Turpin'in yardımcılıklarını Fransa Futbol Federasyonundan Nicolas Danos ile Benjamin Pages yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Fransız Jeremy Stinat olacak.

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Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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