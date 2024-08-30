Fenerbahçe, Sofyan Amrabat transferini duyurdu! Bugün İstanbul'a geliyor
Düzenleyen: Hüseyin Ekici- Güncelleme:
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Fenerbahçe, geçici transferi konusunda Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat'la prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.
Yaz transfer döneminde yıldız isimlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, taraftarın beklediği orta saha takviyesini de yaptı.
Sarı-lacivertliler bir süredir görüştüğü Amrabat'ta mutlu sona ulaştı.
Kanarya, İtalyan ekibi Fiorentina'dan Sofyan Amrabat'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı-lacivertliler, Faslı orta sahayı kiraladığını açıkladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:
Kulübümüz, ACF Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat’ın geçici transferi konusunda kulübü ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varmıştır. Sofyan Amrabat sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul’a gelecektir.
Düzenleyen: Hüseyin Ekici - Spor