Fenerbahçe, Sofyan Amrabat transferini duyurdu! Bugün İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe, geçici transferi konusunda Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat'la prensip anlaşmasına vardığını duyurdu.

Yaz transfer döneminde yıldız isimlerle kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, taraftarın beklediği orta saha takviyesini de yaptı.

Sarı-lacivertliler bir süredir görüştüğü Amrabat'ta mutlu sona ulaştı.

Kanarya, İtalyan ekibi Fiorentina'dan Sofyan Amrabat'ı kadrosuna kattığını duyurdu. Sarı-lacivertliler, Faslı orta sahayı kiraladığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Kulübümüz, ACF Fiorentina forması giyen Sofyan Amrabat’ın geçici transferi konusunda kulübü ve oyuncuyla prensip anlaşmasına varmıştır. Sofyan Amrabat sağlık kontrolleri ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul’a gelecektir.