Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finalde! Kanarya, Avrupa'da yola devam dedi
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Konferans Ligi son 16 turunda Belçika ekibi Union SG ile eşleşen Fenerbahçe, ilk karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Sarı-lacivertliler kendi evinde 1-0 mağlup olmasına rağmen tur atlayan taraf oldu ve Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.
Fenerbahçe, 3-0'ın rövanşında ağırladığı Union SG'ye 1-0 mağlup olmasına rağmen UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükselmeyi başardı.
FENERBAHÇE, KASASINI DOLDURDU
Fenerbahçe, rakibini elediği için kasasına 1 milyon euro prim koymaya hak kazandı.
Öte yandan Konferans Ligi'nde oynanacak bu akşamki maçlar sonrası çeyrek ve yarı final kura çekimi 15 Mart Cuma Günü çekilecek.
Çeyrek final maçları 11 ve 18 Nisan arasında yapılacak.
RYAN KENT 105 GÜN SONRA İLK 11'DE
Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Ryan Kent, Union Saint-Gilloise mücadelesiyle 105 gün sonra ilk 11'e döndü.
UEFA BAŞKANI MAÇI TAKİP ETTİ
Fenerbahçe ile Union Saint-Gilloise karşılaşmasını UEFA Başkanı Aleksander Ceferin de takip etti.
Bugün gündüz saatlerinde Türkiye Futbol Federasyonunu ziyaret ederek TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, FIFA, UEFA İlişkileri ve Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Eröğüt'le bir araya gelen Aleksander Ceferin, mücadeleye Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'la birlikte geldi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi