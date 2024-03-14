Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi'nde çeyrek finalde! Kanarya, Avrupa'da yola devam dedi

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Mart 2024 22:40 - Güncelleme: 14 Mart 2024 22:47 - Güncelleme:

Fenerbahçe, Haber

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Konferans Ligi son 16 turunda Belçika ekibi Union SG ile eşleşen Fenerbahçe, ilk karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Sarı-lacivertliler kendi evinde 1-0 mağlup olmasına rağmen tur atlayan taraf oldu ve Konferans Ligi'nde çeyrek finale yükseldi.