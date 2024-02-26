Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! Süper Kupa maçında o özellik kullanılmayacak

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Şubat 2024 17:10 - Güncelleme: 26 Şubat 2024 17:10 - Güncelleme:

Fenerbahçe, Galatasaray, Haber

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da bulunan 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacağı açıklanmıştı. Dev final öncesi stadyumda yaşanan bazı eksiklerden dolayı bazı özelliklerin kullanılmayacağı belirtildi.