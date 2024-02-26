Fenerbahçe ve Galatasaray'a kötü haber! Süper Kupa maçında o özellik kullanılmayacak
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa maçının Şanlıurfa'da bulunan 11 Nisan Stadyumu'nda oynanacağı açıklanmıştı. Dev final öncesi stadyumda yaşanan bazı eksiklerden dolayı bazı özelliklerin kullanılmayacağı belirtildi.
Türkiye Süper Lig şampiyonu Galatasaray ve Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, Süper Kupa maçında kozlarını paylaşacak.
Daha önce Suudi Arabistan'da oynanması planlanan maç çeşitli nedenlerden dolayı ertelenmişti.
Türkiye Futbol Federasyonu, tartışma konusu haline gelen dev finalin 7 Nisan 2024 tarihinde Şanlıurfa'da oynanacağı açıklandı.
YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ OLMAYACAK
Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak Süper Kupa finalinde yarı otomatik ofsayt sistemi kullanılmayacak.
Gerekçi olarak Şanlıurfa Stadı’nda teknik ve altyapı yetersizliği gösterildi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi