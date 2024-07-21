Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesinde olan Sofyan Amrabat transfer kararını verdi

Düzenleyen: Ahmet Polat 21 Temmuz 2024 17:58 - Güncelleme: 21 Temmuz 2024 18:08 - Güncelleme:

Fiorentina, Haber

Spor Haberleri

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Faslı yıldız Sofyan Amrabat, Manchester United'da kalma kararı verdi. İngilizler, Amrabat'ın bonservisini alabilmek için Fiorentina ile görüşmelerini sürdürüyor.