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Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesinde olan Sofyan Amrabat transfer kararını verdi

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Fenerbahçe ve Galatasaray&#039;ın listesinde olan Sofyan Amrabat transfer kararını verdi
Fiorentina, Haber

Spor Haberleri

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Faslı yıldız Sofyan Amrabat, Manchester United'da kalma kararı verdi. İngilizler, Amrabat'ın bonservisini alabilmek için Fiorentina ile görüşmelerini sürdürüyor.

Geçtiğimiz sezonu Manchester United'da kiralık olarak geçiren Sofyan Amrabat Fiorentina'ya geri döndü. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündeminden olduğu iddia edilen Faslı oyuncu geleceğiyle ilgili kararını verdi. 

TEKLİFLERİ KABUL ETMEDİ

İtalyan basınından La Gazetta della Sport'ta yer alan habere göre Sofyan Amrabat, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın tekliflerini kabul etmedi.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın listesinde olan Sofyan Amrabat transfer kararını verdi - 1. Resim

Amrabat'ın Fiorentina'dan ayrılarak kariyerine Manchester United'da devam etmek istediği öğrenildi.

İNGİLİZLER PAZARLIK MASASINDA

Haberde, Sofyan Amrabat'ın sözleşmesindeki satın alma opsiyonunun bugün sona ereceği aktarıldı.

Manchester United'ın Amrabat'ın sözleşmesinde yer alan 20 milyon Euro'ya serbest kalır maddesini düşürmek için İtalyan kulübüyle görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.

 

Düzenleyen:  - Spor
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