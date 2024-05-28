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Fenerbahçe yıldız oyuncuyu imza aşamasına getirdi! Sözleşme detayları ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe yıldız oyuncuyu imza aşamasına getirdi! Sözleşme detayları ortaya çıktı
Fenerbahçe, Levent Mercan, Transfer, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, gelecek sezonun ilk transferini bitirmek üzere. Sarı-lacivertliler, Fatih Karagümrük'ün başarılı sol beki Levent Mercan'ı kadrosuna katmaya çok yaklaştı.

Fenerbahçe, gelecek sezonun kadro planlamasını yapmaya şimdiden başladı. Sarı-lacivertlilerin peşinde olduğu isim ortaya çıktı.

LEVENT MERCAN BİTMEK ÜZERE

Alman basınından Sky'ın haberine göre; sarı lacivertliler küme düşen Fatih Karagümrük'ün gurbetçi oyuncusu Levent Mercan'ın transferini bitirmek üzere.

Haber detayında, Levent'in 3 milyon Euro'nun biraz altında bir bedelle Fenerbahçe'ye transfer olacağı ve 4 yıllık sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Fenerbahçe yıldız oyuncuyu imza aşamasına getirdi! Sözleşme detayları ortaya çıktı - 1. Resim

ALMAN KULÜBÜNE YÜZDE 25 PAY VERİLECEK

Karagümrük'ün 2022 yılında Schalke'den bonservisini aldığı futbolcunun satışında Alman kulübünün de yüzde 25'lik bir pay hakkı bulunuyor.

23 yaşındaki sol bek, nu sezon Karagümrük formasıyla 39 maça çıktı ve takımına 1 gol, 5 asistlik bir skor katkısı sağladı. Levent Mercan'ın Karagümrük ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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