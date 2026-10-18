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Fenerbahçe, Yüksekovaspor ile yenişemedi

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Fenerbahçe, Yüksekovaspor ile yenişemedi
Başlık ResmiFenerbahçe, Yüksekovaspor ile yenişemedi

Suwen Kadın Futbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Yüksekovaspor ile Fenerbahçe arsaVev 1-1 berabere kaldı.

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Şemdinli İlçe Stadı'nda oynanan karşılaşmada Yüksekovaspor, Princella Adubea'nın 40. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda baskısını artıran Fenerbahçe arsaVev, Yağmur Uraz'ın 79. dakikada attığı golle eşitliği sağladı.

Maçın son bölümlerinde başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

Karşılaşmayı Şemdinli Kaymakamı Fatih Erdoğan, Yüksekova Kaymakamı Volkan Hülür, Yüksekova Spor Kulübü Başkanı Fevzi Yıldırım, kurum amirleri ve çok sayıda taraftar izledi.

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Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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