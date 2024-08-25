Fenerbahçe, zorlu Çaykur Rizespor deplasmanında 3 puan peşinde

Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, Çaykur Rizespor deplasmanına çıkıyor. Geride kalan 2 haftada 4 puan toplayan sarı-lacivertliler, 4 puanlı rakibi Rize karşısında 3 puan peşinde. Çaykur Rizespor-Fenerbahçe maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşı karşıya geliyor. Çaykur Didi Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak müsabakayı, hakem Turgut Doman yönetecek.

Lige Adana Demirspor galibiyetiyle başlayan Fenerbahçe, 2. haftada ise deplasmanda Göztepe ile berabere kaldı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı-lacivertli takım, Rize deplasmanını kayıpsız geçmeye çalışacak.

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Taha, Atilla Mocsi, Alikulov, Halil İbrahim, Papanikolaou, Olawoyin, Akintola, Varesanovic, Zeqiri, Sowe.

Fenerbahçe: Livakovic, Mert, Çağlar, Djiku, Oosterwolde, İsmail, Fred, Szymanski, Tadic, Maximin, Dzeko

Mourinho, ilk 11'de İrfan Can Kahveci ve yıldız golcü En-Nesyri'ye görev vermedi.

FENERBAHÇE'DE FRED DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin önemli oyuncularından Fred, takıma döndü. Uzun süreli sakatlığı nedeniyle önemli maçlar kaçıran tecrübeli orta saha, son dönemde takımla çalıştı.

Teknik direktör Jose Mourinho, Fred'e Rizespor karşısında şans verdi.

TEK EKSİK MERT HAKAN

Fenerbahçe'de Rizespor maçı öncesinde tek eksik Mert Hakan Yandaş olacak. Geçtiğimiz sezondan cezası bulunan Mert Hakan Yandaş, Çaykur Rizespor maçında forma giyemeyecek.

İrfan Can Eğribayat'ın ise 3 maçlık cezası Göztepe deplasmanında son bulmuştu.

FENERBAHÇE, RİZESPOR'A KARŞI ÜSTÜN

Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe lige daha önce 44 kez karşılaştı.

Fenerbahçe, iki takımın bugüne kadar karşı karşıya geldiği 44 lig maçında 29 kez sahadan galibiyetle ayrılırken 8 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Çaykur Rizespor, sarı-lacivertli rakibi karşısında 7 maç sonunda sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.

İstanbul temsilcisi, Rize ekibi karşısında 44 maçta 97 gol sevinci yaşarken yediği 43 gol sonrası da topu başlama noktasına taşıdı.