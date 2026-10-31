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Spor

Fenerbahçe'de 38 yıl sonra aynı kâbus

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Fenerbahçe'de 38 yıl sonra aynı kâbus
Başlık ResmiFenerbahçe'de 38 yıl sonra aynı kâbus

Süper Lig'de konuk ettiği Göztepe'ye 2-1 mağlup olarak taraftarına büyük hayal kırıklığı yaşatan Fenerbahçe, bu sezon üçüncü kez öne geçtiği müsabakadan yenilgiyle ayrıldı.

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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Göztepe'yi konuk eden Fenerbahçe, öne geçtiği karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı.

ÜSTÜNLÜĞÜNÜ KORUYAMIYOR

Fenerbahçe, bu sezon öne geçtiği müsabakalarda önemli puan kayıpları yaşadı. Sarı lacivertliler, ligdeki 3 karşılaşmada, üstünlüğünü koruyamadığı gibi sahadan puansız ayrıldı. Fenerbahçe, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Göztepe maçlarında öne geçmesine karşın sahadan 2-1'lik mağlubiyetlerle ayrıldı. Kanarya, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de 2-0 öne geçtiği müsabakada Slavia Prag ile 2-2 berabere kalmıştı.

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1987-1988 SEZONUNU HATIRLATTI

Bu sezon öne geçtiği Süper Lig maçlarından üçüncü kez puansız ayrılan Fenerbahçe, lig tarihinde skor avantajı yakalamasına rağmen daha fazla mağlubiyet aldığı tek sezonu 1987/88'de yaşadı (4).

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Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: HABER MERKEZİ
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