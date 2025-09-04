Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Fenerbahçe'de ayrılık kapıda: 2 yıldıza resmi teklif geldi

Transfer çalışmalarını büyük ölçüde tamamlayan Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen iki oyuncuya resmi teklif yapıldı. Sarı lacivertlilerde geldiği günden beri forma şansı bulamayan Mimovic ve yeni yıldızların katılmasıyla geri plana düşen Bartuğ Elmaz'a Polonya'dan talip çıktı.

Geçen sezon Sırp ekibi Kızılyıldız'dan 6.7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edilen ancak Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Mimovic ve yeni transferlerin ardından geri plana düşen Bartuğ Elmaz'a Polonya temsilcisi talip oldu.

RESMİ TEKLİF YAPILDI

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre; Pogoń Szczecin, Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Ognjen Mimovic için resmi teklif yaptı. Anlaşmanın kiralama üzerine gerçekleşmesi beklenirken genç oyuncunun da forma şansı bulmak için Polonya’ya gitmeye sıcak baktığı öğrenildi.

TRANSFERLER SONRASI GERİ PLANDA KALDI

Polonya basınından Tomasz Wlodarczyk’ın haberine göre; Polonya ekibi Pogoń Szczecin, yeni takviyelerin ardından geri planda kalan ve Avrupa Ligi kadrosuna dahil edilmeyen Bartuğ Elmaz'ı satın alma opsiyonlu olarak kiralamak üzere.

FORMA ŞANSI BULAMADILAR

21 yaşındaki sağ bek oyuncusu Mimovic, geçtiğimiz sezon Rus ekibi Zenit’e kiralanmış ancak fazla forma şansı bulamamıştı. Sırp oyuncu, sezonun bitimiyle sarı lacivertli ekibe geri dönmüştü.

2023 yılında Marsilya'dan transfer edilen Bartuğ Elmaz ise bu sezon 1 maçta 13 dakikada süre bulabildi.

 

