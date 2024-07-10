Fenerbahçe'de Bertuğ Yıldırım harekatı başladı! İşte masada konuşulan bonservis

Fenerbahçe, A Milli Takım ve Rennes forması giyen Bertuğ Yıldırım'ı transfer etmek için resmi görüşmelere başladı. Fransız kulübün, Fenerbahçe'den istediği bonservis bedeli ortaya çıktı.

Yeni sezonda kadrosuna yerli bir forvet takviye etmek isteyen Fenerbahçe, A Milli Takım'ın forvetlerinden Bertuğ Yıldırım'ı gündemine aldı.

Sarı-lacivertliler, Yıldırım'ın transferi için Fransa'nın Rennes kulübüyle resmi görüşmelere başladı.

BONSERVİS PAZARLIĞI SÜRÜYOR

Ligue 1 ekibi, milli futbolcu için 7 milyon Euro bonservis talep ediyor. Fenerbahçe ise bu beklentiyi 5 milyon Euro sınırlarına çekmeye çalışıyor.

BERTUĞ GELMEK İSTİYOR

21 yaşındaki santrfor, sarı-lacivertli formayı giymek için istekli. Taraflar arasındaki görüşmeler sürüyor.

Ligue 1 ekibi genç oyuncuyu Hatayspor'dan 5.4 milyon Euro karşılığında transfer etmişti.