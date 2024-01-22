Fenerbahçe'de Fred şoku: Brezilyalı yıldız 6 hafta yok

22 Ocak 2024 15:05 - Güncelleme Tarihi: 22 Ocak 2024 15:09

Fenerbahçe, Samsunspor maçında sakatlanan Fred'in sağ bacak uyluk ön bölgesindeki tendonda yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Brezilyalı futbolcunun sağ bacak uyluk ön bölgesindeki tendonda yırtık tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Dün akşam Y. Samsunspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Fred Rodrigues’in Altunizade Hastanesinde Mr görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Bu hafta Başakşehir ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Fred'in 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.