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    Fenerbahçe'de Fred şoku: Brezilyalı yıldız 6 hafta yok

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Fred, dün oynanan Samsunspor maçında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Yıldız oyuncudan gelen haber teknik ekibi sarsttı.

    Fenerbahçe&#039;de Fred şoku: Brezilyalı yıldız 6 hafta yok
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Fenerbahçe, Samsunspor maçında sakatlanan Fred'in sağ bacak uyluk ön bölgesindeki tendonda yırtık tespit edildiğini açıkladı.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Brezilyalı futbolcunun sağ bacak uyluk ön bölgesindeki tendonda yırtık tespit edildiği belirtildi.

    Açıklamada, "Dün akşam Y. Samsunspor ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Fred Rodrigues’in Altunizade Hastanesinde Mr görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ bacak uyluk ön bölgesinde tendonda yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine hemen başlanılmıştır." ifadeleri yer aldı.

    Bu hafta Başakşehir ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de Fred'in 4-6 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Fenerbahçe
    Haberler > Spor > Fenerbahçe'de Fred şoku: Brezilyalı yıldız 6 hafta yok
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