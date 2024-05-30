Fenerbahçe'de hedef rüya kadro kurmak! Ali Koç'un gözdesi Sadio Mane

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen Fenerbahçe'nin transfer listesindeki yıldız oyuncu ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler, Senegalli dünya yıldızı Sadio Mane'yi gündemine aldı.

Fenerbahçe'de başkan adayları Ali Koç ve Aziz Yıldırım, yeni sezon öncesi birbirinden iddialı açıklamalar yapıyor. Adaylardan Aziz Yıldırım, seçilirse dünyaca ünlü Teknik Direktör Jose Mourinho'yu getireceğini ve Portekizli çalıştırıcının istediği oyuncuları transfer edeceğini açıkladı. Ali Koç ise "Öyle bir kadro kuracağız ki şampiyonluk sözü vermeye gerek kalmayacak." açıklaması yaptı. Bu açıklamanın ardından Ali Koç'un transfer listesinde olan dünya yıldızı ortaya çıktı.

FENERBAHÇE SENEGALLİ YILDIZIN PEŞİNDE

Milliyet Gazetesi'nde yer alan habere göre Ali Koç'un Sadio Mane'yle ilgilendiği belirtildi. 32 yaşındaki Sadio Mane'nin güncel piyasa değerinin 20 milyon Euro seviyelerinde olduğu hatırlatıldı.

6 yıllık Liverpool macerasını noktaladıktan sonra 2022 yılında Bayern Münih'in yolunu tutan Sadio Mane, 1 yıl sonra Al-Nassr'a transfer olmuştu.

Al-Nassr, Sadio Mane için Bayern Münih'e 30 milyon Euro ödemişti.

BU SEZON PERFORMANSI

Al-Nassr kulübüyle 2 yıl daha sözleşmesi bulunan Mane, bu sezon 45 maça çıkıp 19 gol, 11 asistlik skor katkısı verdi.