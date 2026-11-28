Fenerbahçe'de iki isim geri döndü! Uzun süre sonra idmana çıktılar
Fenerbahçe'de sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Nathan Ake ve Jayden Oosterwolde, Erzurumspor FK maçı öncesindeki son antrenmanda takımla çalıştı.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında yarın sahasında Erzurumspor FK ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan iki ismin de takımla birlikte idmana çıkması dikkat çekti.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core çalışmalarıyla başladı.
Üç grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular, idmanı taktiksel ve bireysel uygulamalarla tamamladı.
OOSTERWOLDE VE AKE GERİ DÖNDÜ
Bir süredir sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan Nathan Ake ve Jayden Oosterwolde, antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştı.