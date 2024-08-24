Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız oyuncu kadroya alınmadı

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız oyuncu kadroya alınmadı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas haber Ajansı
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;de sakatlık şoku! Yıldız oyuncu kadroya alınmadı

Spor Haberleri  / İhlas haber Ajansı

Fenerbahçe'de Pazar günü oynayacağı Çaykur Rizespor maçı öncesi sakatlık yaşandı. Sarı-lacivertlilerde Osayi Samuel sakatlığından dolayı kadroda yer almadı. Öte yandan José Mourinho'nun Mert Müldür'e görev vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında deplasmanda yarın 21.45'te Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, bu müsabakanın İstanbul'daki hazırlıklarını tamamlayarak özel uçakla Rize'ye hareket etti.

YILDIZ OYUNCU SAKATLANDI

Fenerbahçe'nin söz konusu müsabakadaki kamp kadrosu da açıklandı. Ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle Bright Osayi-Samuel, transfer görüşmeleri için İngiltere'de bulunan Ferdi Kadıoğlu, cezası devam eden Mert Hakan Yandaş ve Rade Krunic yer almadı.

Teknik Direktör Jose Mourinho'un belirlediği kadroda şu isimler yer alıyor:

“Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, Bartuğ Elmaz, İsmail Yüksek, Fred Santos, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Dusan Tadic, Allan Saint-Maximin, Edin Dzeko, Youssef En Nesyri, Cenk Tosun”

Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Yıldız oyuncu kadroya alınmadı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas haber Ajansı
Savaş uçakları havada burun buruna geldi! 15 metreden işaret fişeği tacizi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Premier Lig'den 50 milyon euroluk sağ bek! Fenerbahçe aradığını buldu... - SporFenerbahçe aradığını buldu! 50 milyon euro...Beşiktaş-Lugano maçının hakemi belli oldu - SporBeşiktaş-Lugano maçının hakemi belli olduBeşiktaş'a deneyimli futbolcusu Necip Uysal sakatlandı mı? Beşiktaş'tan açıklama geldi... - SporBeşiktaş'ta sakatlık şoku!Anwar El Ghazi, Mainz 05 davasını kazandı! Ünlü futbolcu Filistin'e ne kadar bağış yaptı? - SporDavayı kazanıp parayı Gazze'ye bağışladı!Muhammed Cham Trabzon'da! Taraftara üçlü çektirdi: Çok heyecanlıyım... - SporMuhammed Cham Trabzon'da: Çok heyecanlıyım...Kerem gidiyor mu? Dursun Özbek, “kaptanlık” konusunda ince mesajlar verdi - SporKerem Aktürkoğlu gidecek mi?
Sonraki Haber Yükleniyor...