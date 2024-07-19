Fenerbahçe'de sürpriz ayrılık için geri sayım! Fransızlar yıldız futbolcu için geliyor

Fransa'nın önemli takımlarından Rennes, Bayern Leverkusen'e sattığı Belocian'ın boşluğunu Fenerbahçeli Alexander Djiku ile doldurmak istiyor. Fransızlar, transfer için konuşulan rakamı açıkladı.

Gelecek sezonun kadro planlamasını yapan Fenerbahçe'de yeni transferler kadroya katılmaya başlarken, kadrodaki yıldız isimlere de transfer teklifleri geliyor. Bu isimlerden birisi sarı-lacivertlilerin başarılı savunmacısı Alexander Djiku. Geçen sezon bedelsiz olarak transfer edilen Djiku, sürpriz bir ayrılığa imza atabilir.

DJİKU'NUN AYRILMA İHTİMALİ YÜKSEK

Fransa'nın Rennes takımının, Alexander Djiku için harekete geçebileceği öğrenildi. L'equipe gazetesinin haberine göre Fransızlar, Belocian'ın Bayer Leverkusen'e transferi sonrası Alexander Djiku'yu Transfer listesine aldı.

BEKLENEN BONSERVİS

Rennes'de ayrılması beklenen oyuncuların gitmesi sonrası Fransızlar, Djiku için harekete geçecek. Habere göre tecrübeli oyuncunun Fransa'ya dönme ihtimali yüksek. Rennes transferi 10 milyon Euro civarında bitirebilir.