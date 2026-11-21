Aziz Yıldırım kendi kurduğu ekiple bağları koparmış durumda. Fenerbahçe’de iki ayrı iklim yaşanıyor. Samandıra, Emre Belözoğlu’yla kenetlenmişken kulüpte büyük ayrışmalar var. Başkan Yıldırım, Ankara ekibi dışında herkese resti çekti.

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Şampiyonluk hasretini bitirme vaadiyle göreve gelen Aziz Yıldırım’ın başkanlığında Fenerbahçe’de işler yolunda gitmiyor. Zirve yarışında Galatasaray’ın 9 puan gerisinde kalan sarı-lacivertliler, Samandıra’yı Emre Belözoğlu ile toparladı. Ancak yönetimdeki çatlaklar her geçen gün büyüyor. Başkan Aziz Yıldırım, Ankara ekibi olarak bilinen yöneticiler dışında kimseyle muhatap dahi olmazken kulübe de uğramıyor. Yusuf Buğra Tanık ve Özgür Peker’le yol yürüyen Yıldırım, en kıdemli yoldaşı Mahmut Uslu’yla konuşmuyor. Başkan, Cihan Kamer’le de ilişkilerini asgariye indirmiş durumda.

Fenerbahçe'de yönetim çatırdıyor: Aziz Yıldırım resti çekti, Barış Göktürk gemileri yaktı!

GÖKTÜRK GEMİLERİ YAKTI

Yönetim içindeki en büyük sıkıntı ise Barış Göktürk. Seçim sürecine başkan adayı olarak girip daha sonra Aziz Yıldırım lehine çekilen ve mevcut yönetimde başkan vekili olarak görev alan Göktürk, âdeta bütün ekibe savaş açtı. Kendi doğrularına göre hareket eden Göktürk, bildiğini okuyarak kovulmaya çalışıyor. Başkan Aziz Yıldırım ise kendi iletişim ekibiyle kendi gündemini kovalayan Göktürk’ün tüm yaptıklarını görüyor, duyuyor, biliyor ancak onu kovmamakta da ısrar ediyor. Yıldırım-Göktürk inatlaşmasının Samandıra’ya nasıl bir zarar vereceğini ise zaman gösterecek.

Fenerbahçe'de yönetim çatırdıyor: Aziz Yıldırım resti çekti, Barış Göktürk gemileri yaktı!

STRATEJİ SAVAŞI

Barış Göktürk’ün kendini kovdurma çabasının arkasındaki gerçek, Aziz Yıldırım yönetiminin muhtemel başarısızlığından kendini aklama isteği. Seçim sürecinde Yıldırım’dan yana tavır koyarak yönetme giren Göktürk, istediği ortamı bulamadı. Aziz Yıldırım, Göktürk’ün kendiliğinden istifa etmesini bekliyor.

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