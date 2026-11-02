Fenerbahçe'de yüzleri güldüren haber: Liverpool maçında sahada olabilir

Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Liverpool'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de maç öncesi Kojo Oppong'un MR sonuçlarında sakatlık bulgusuna rastlanmazken grip nedeniyle Göztepe maçında forma giyemeyen Mason Greenwood takımla antrenmanlara başladı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Kojo Oppong ve Mason Greenwood'la ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

OPPONG'DA SAKATLIK BULGUSUNA RASTLANMADI

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Göztepe ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan stoper Kojo Oppong'un, çarşamba günü Liverpool ile oynanacak mücadelede forma giymesinin önü açıldı. Beinsports'ta yer alan haberde, MR'ı çekilen Kojo Peprah Oppong'da sakatlık bulgusuna rastlanmadığı belirtildi. Oppong'un fiziksel durumunun gün gün takip edildiği ve Liverpool karşılaşmasına yetişip yetişemeyeceğinin yapılacak değerlendirmelerin ardından belli olacağı belirtildi.

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Mason Greenwood

GREENWOOD ANTRENMANA ÇIKTI

Öte yandan Fenerbahçe'de grip nedeniyle Göztepe maçında forma giyemeyen Mason Greenwood'dan sevindirici haber geldi. İngiliz futbolcu, bugün gerçekleştirilen antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: HABER MERKEZİ

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