Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Spor

Fenerbahçe'de yüzleri güldüren haber: Liverpool maçında sahada olabilir

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Fenerbahçe'de yüzleri güldüren haber: Liverpool maçında sahada olabilir
Başlık ResmiFenerbahçe'de yüzleri güldüren haber: Liverpool maçında sahada olabilir

Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Liverpool'u ağırlayacak olan Fenerbahçe'de maç öncesi Kojo Oppong'un MR sonuçlarında sakatlık bulgusuna rastlanmazken grip nedeniyle Göztepe maçında forma giyemeyen Mason Greenwood takımla antrenmanlara başladı.

Kaydet
|

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Kojo Oppong ve Mason Greenwood'la ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

OPPONG'DA SAKATLIK BULGUSUNA RASTLANMADI

Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Göztepe ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan stoper Kojo Oppong'un, çarşamba günü Liverpool ile oynanacak mücadelede forma giymesinin önü açıldı. Beinsports'ta yer alan haberde, MR'ı çekilen Kojo Peprah Oppong'da sakatlık bulgusuna rastlanmadığı belirtildi. Oppong'un fiziksel durumunun gün gün takip edildiği ve Liverpool karşılaşmasına yetişip yetişemeyeceğinin yapılacak değerlendirmelerin ardından belli olacağı belirtildi.

ÖNERİLEN HABERLER
Fenerbahçe-Liverpool maçının hakemi açıklandı
SPOR

Fenerbahçe-Liverpool maçının hakemi açıklandı
Mason Greenwood
Başlık ResmiMason Greenwood

GREENWOOD ANTRENMANA ÇIKTI

Öte yandan Fenerbahçe'de grip nedeniyle Göztepe maçında forma giyemeyen Mason Greenwood'dan sevindirici haber geldi. İngiliz futbolcu, bugün gerçekleştirilen antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: HABER MERKEZİ
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Spor
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.