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Fenerbahçe'den çılgın teklif! Anlaşma tamam: Jonathan David'in yeni takımı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;den çılgın teklif! Anlaşma tamam: Jonathan David&#039;in yeni takımı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin, Ligue 1 kulübü Lille ile yollarını ayıran Jonathan David için astronomik bir teklifte bulunduğu iddia edildi. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olarak gösterilen ve bonservisi elinde olan 25 yaşındaki Kanadalı forvetin, yeni adresi için tercihini yaptığı konuşuluyor.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun yeni transferlerin kampa yetiştirilmesi yönündeki raporu üzerine çalışmalarına hız veren Fenerbahçe yönetimi, kesenin ağzını sonuna kadar açmasına karşın Lill'den ayrılan Jonathan David'den beklemediği bir haber aldı.

Fenerbahçe'den çılgın teklif! Anlaşma tamam: Jonathan David'in yeni takımı - 1. Resim

3 YIL İÇİN 50 MİLYON EURO

Sözcü'nün haberine göre; sarı-lacivertli kulüp, 25 yaşındaki golcüye; 3 yıllık maaş, imza parası, bonuslar ve menajerlik ücreti dahil toplam 50 milyon euroyu aşan teklif sundu. Ancak Kanadalı yıldız, tercihini farklı bir kulüpten yana kullandı.

JUVENTUS'A 'EVET' DEDİ: YILLIK 6+2 MİLYON EURO

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Jonathan David, Juventus ile yıllık 6 milyon euro maaş ve 2 milyon euro bonus karşılığında el sıkıştı. Transferde eski Fenerbahçe sportif direktörü Damien Comolli'nin de etkili olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'den çılgın teklif! Anlaşma tamam: Jonathan David'in yeni takımı - 2. Resim

49 MAÇTA 25 GOL, 12 ASİST

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Jonathan David, geçtiğimiz sezon Lille formasıyla 49 maça çıktı. Genç forvet, bu karşılaşmalarda 25 gol attı ve takım arkadaşlarına 12 asist yaptı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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