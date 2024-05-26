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Fenerbahçe'den kaçan şampiyonluk sonrası paylaşım! 'Kayrılan rolünü iyi oynadı'

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;den kaçan şampiyonluk sonrası paylaşım! &#039;Kayrılan rolünü iyi oynadı&#039;

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Galatasaray'ın şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. "Şampiyonluğu kimin hak ettiğini herkes gördü! Kayrılan rolünü iyi oynadı." ifadeleri kullanıldı.

Trendyol Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu 2.sırada tamamlayan Fenerbahçe, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. 

Fenerbahçe'den yapılan paylaşım şöyle:

EMEKLERİNE MİNNETTARIZ FENERBAHÇE!

"Büyük emek, Sonsuz inanç, Son ana dek mücadele! Milyonların umudu ve dualarıyla! Fenerbahçe formasını sırtında taşıyan takımımıza sesleniyoruz: Minnettarız mücadelenize, gurur duyuyoruz alın terinizle! Biz, Tarih boyunca; Sayısız maç hakkımız yenerek koparıldık yarışlardan, Sayısız kez son maçta gözyaşlarımızla öğrendik en acı duyguyu, Biliyoruz, Şampiyonluklar değil seni sevme sebebimiz, Bizim sevgimiz tarifsizliklerin ötesinde, Aidiyetimiz açığa çıkar en zor günde, Mücadele ise en önde, Savunmaksa Fenerimizi, yorulmak nedir bilmeden! Bugün, Bir kez daha Rekorları alt üst ederek Trabzon’da, Rams Park’ta her şeye rağmen galip gelerek Şampiyonluğu kimin hak ettiğini herkes gördü! “Kayrılan” rolünü iyi oynadı, Sorumlular parçası oldu! Bugün, Hak edilmeyen bir şampiyonluk daha yazıldı tarihe, Bugün, Bir kez daha gururla üzüldü milyonlar! Ve bugün, Fenerbahçe, adıyla, armasıyla, formasıyla, Yine kalplerimizde, dillerimizde! Üzüldüğün gün öğrendiklerinle mücadeleye devam! Seni sen yapan değerleri kucaklayıp yarınlara inan! Ve sonsuza dek yaşa Fenerbahçe, Her başarını alın terin ve hakkınla kazandığın için Yaşa Fenerbahçe, Milyonlarca taraftarınla inandığın, kenetlendiğin için… Ve bir kez daha gurur duy Fenerbahçeli Bu onurlu Fener’in parçası olduğun, gerçekleri en iyi sen bildiğin için! Sonsuz teşekkürler Büyük Taraftarımız!"

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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