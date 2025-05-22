Fenerbahçe'den Kolo Muani ve Jonathan David hamlesi

Fenerbahçe, Edin Dzeko’yla yollarını ayırıyor. En-Nesyri ve Cenk Tosun’un da vedası gündemde. Sarı-lacivertliler forvet hattını Jonathan David ve Kolo Muani ile güçlendirmek istiyor.

YASİN GÖRKEM ERDURAN'IN HABERİ - Yeni sezonun transfer çalışmalarına hız veren Fenerbahçe, hücum hattında büyük bir değişime hazırlanıyor. 39 yaşındaki golcü Edin Dzeko ile yolların ayrılması kesinleşti.

Boşnak yıldız, kalan son iki maçta forma giymesi hâlinde sarı-lacivertli formayla 100. maçına çıkmış olacak. Dzeko'nun yeni adresi ise memleketi Bosna Hersek’e yakınlığıyla bilinen Hajduk Split'de sürdüreceği bekleniyor.

Tek ayrılık Dzeko ile sınırlı kalmayacak. Youssef En-Nesyri ve Cenk Tosun’un da takımdan gönderilmesi planlanıyor. Teknik direktör Jose Mourinho ve sportif direktörlük görevine hazırlanan isimler, forvet rotasyonunda köklü bir değişim için harekete geçti.

Fenerbahçe’nin hedefinde iki önemli isim bulunuyor. İlki, Fransız ekibi Lille’de forma giyen 25 yaşındaki Jonathan David. Diğeri ise PSG’de beklentilerin uzağında kalan 26 yaşındaki Randal Kolo Muani.

Ali Koç ve yönetimi yıldız oyuncuların transferini hızlı bir şekilde bitirerek Eylül ayında gerçekleşmesi beklenen seçimler için elini güçlendirmek istiyor.