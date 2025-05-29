Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Fenerbahçe'den yıldız isme dudak uçuklatan teklif! Kararını hemen iletti

Fenerbahçe'den yıldız isme dudak uçuklatan teklif! Kararını hemen iletti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;den yıldız isme dudak uçuklatan teklif! Kararını hemen iletti
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de önümüzdeki sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Dünya yıldızına sunulan teklif ve hiç düşünmeden verdiği cevap ortaya çıktı.

Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran ve ligi ikinci sırada bitirmeyi garantileyen Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başladı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı lacivertlilerle birçok yıldız ismin adı anılırken, son iddia ise oldukça şaşırttı.

"KEVIN DE BRUYNE" İDDİASI

Avrupa'nın köklü kulüplerinden Manchester City'e veda eden Kevin De Bruyne'nin yeni adresinin neresi olacağı merak konusuydu. Napoli ile görüşmelerde oldukça mesafe kaydeden ve imza aşamasına gelen Belçikalı yıldızla ilgili çarpıcı bir Fenerbahçe iddiası ortaya atıldı.

Fenerbahçe'den yıldız isme dudak uçuklatan teklif! Kararını hemen iletti - 1. Resim

25 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre; sarı lacivertliler, yıldız futbolcuya 2 yıllık sözleşme için 25 milyon euroluk bir teklif yaptı. Deneyimli orta sahanın bu teklifi reddettiği ve Napoli ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

Kevin De Bruyne'nin Napoli'ye transferinin kısa bir süre içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

3 YILLIK İMZAYA ÇOK YAKIN

Geçen sezon Manchester City formasıyla 40 maça çıkan Kevin De Bruyne, 6 gol atıp 8 asist üretmişti. 33 yaşındaki futbolcunun Napoli ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ve senelik 6 milyon euro alacağı iddia ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Kanada’da yangın alarmı! Binlerce hektar küle döndü: On binlerce kişi tahliye edildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Efsane isim kongre üyeliğinden ihraç ediliyor! Gerekçesi ortaya çıktı - SporFenerbahçe efsanesi kongre üyeliğinden ihraç ediliyorFenerbahçe'nin yıldızına İtalyanlar talip! Kapıyı yakın zamanda çalacaklar - SporGenç yıldıza İtalyan kancasıMourinho'nun Fenerbahçe'si çöktü! Son 10 resmi maçta... - SporMourinho'nun Fenerbahçe'si çöktü! Son 10 resmi maçta...Gironalı kanat Beşiktaş yolunda! Başkan Adalı bizzat devrede - SporGironalı kanat Beşiktaş yolunda! Başkan Adalı bizzat devredeFernando Muslera gözyaşlarıyla Türkiye'ye veda etti! "Galatasaray'da son maçım" - SporBir devir bitti! Muslera gözyaşlarıyla veda ettiYılmaz Vural'dan şaşırtan Mourinho sözleri! "İmitasyonu mu geldi?" - SporYılmaz Vural'dan şaşırtan Mourinho sözleri
Sonraki Haber Yükleniyor...