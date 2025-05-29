Fenerbahçe'den yıldız isme dudak uçuklatan teklif! Kararını hemen iletti

Süper Lig'de önümüzdeki sezon şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Dünya yıldızına sunulan teklif ve hiç düşünmeden verdiği cevap ortaya çıktı.

Süper Lig'de şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran ve ligi ikinci sırada bitirmeyi garantileyen Fenerbahçe, önümüzdeki sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalara başladı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki sarı lacivertlilerle birçok yıldız ismin adı anılırken, son iddia ise oldukça şaşırttı.

"KEVIN DE BRUYNE" İDDİASI

Avrupa'nın köklü kulüplerinden Manchester City'e veda eden Kevin De Bruyne'nin yeni adresinin neresi olacağı merak konusuydu. Napoli ile görüşmelerde oldukça mesafe kaydeden ve imza aşamasına gelen Belçikalı yıldızla ilgili çarpıcı bir Fenerbahçe iddiası ortaya atıldı.

25 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Belçikalı gazeteci Sacha Tavolieri'nin haberine göre; sarı lacivertliler, yıldız futbolcuya 2 yıllık sözleşme için 25 milyon euroluk bir teklif yaptı. Deneyimli orta sahanın bu teklifi reddettiği ve Napoli ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

Kevin De Bruyne'nin Napoli'ye transferinin kısa bir süre içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

3 YILLIK İMZAYA ÇOK YAKIN

Geçen sezon Manchester City formasıyla 40 maça çıkan Kevin De Bruyne, 6 gol atıp 8 asist üretmişti. 33 yaşındaki futbolcunun Napoli ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağı ve senelik 6 milyon euro alacağı iddia ediliyor.