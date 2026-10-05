Fenerbahçe’nin Fransız yıldızı N'Golo Kanté İstanbul’un Üsküdar ilçesinde tek başına dolaşırken görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede dikkat çekti.

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Fenerbahçe forması giyen dünyaca ünlü orta saha oyuncusu N'Golo Kanté, bu kez saha dışındaki görüntüleriyle gündeme geldi. Sosyal medyada yayılan fotoğraflarda Kanté'nin Üsküdar’da bir balıkçının önünde tek başına dolaştığı görüldü.

ÜSKÜDAR SOKAKLARINDA GÖRÜNTÜLENDİ

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Kanté, Üsküdar’da sokakta tek başına yürürken görülüyor.

Bir başka karede ise Fransız futbolcunun bir vatandaşla fotoğraf çektirdiği görülüyor. Görüntüler, yıldız futbolcunun herhangi bir kalabalık ekip olmadan bölgede dolaşması nedeniyle sosyal medyada ilgi gördü.

Fenerbahçeli yıldız futbolcu N'Golo Kanté Üsküdar’da tek dolaşırken başına görüntülendi

FENERBAHÇE FORMASI GİYİYOR

35 yaşındaki Kanté, 2026-2027 sezonunda Fenerbahçe formasıyla Süper Lig ve Avrupa arenasında mücadele ediyor. Sezon içinde Samsunspor, Beşiktaş, Gaziantep FK ve Eyüpspor karşılaşmalarında sahaya çıkan Fransız orta saha, sarı-lacivertli takımın önemli isimleri arasında yer alıyor.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: HABER MERKEZİ

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