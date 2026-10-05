Fenerbahçe'nin eski kalecisi hayatını kaybetti

Fenerbahçe'nin 1969-1975 yılları arasında kalesini koruyan Rumen file bekçisi Ilie Datcu, hayatını kaybetti.

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Fenerbahçe, Rumen kaleci Ilie Datcu'nun hayatını kaybettiğini duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Yıllarca kalemizi başarıyla koruyan, kazandığı şampiyonluklarla tarihimize adını yazdıran kalecimiz Ilie Datcu’yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Datcu ailesine, sevenlerine ve büyük Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz. Çubuklu formaya verdiğin emekler unutulmayacak Datcu" ifadelerine yer verildi.

Ilie Datcu

FENERBAHÇE'DE BİRÇOK KUPA KAZANDI

Sarı-lacivertli formayla 3 Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası şampiyonluğu yaşayan Datcu, kulüp tarihinin unutulmaz isimleri arasındaki yerini aldı.



Kısa bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran ve kaleci antrenörlüğü de yapan Ilie Datcu, Türk vatandaşlığına geçerek İlyas Datça adını almıştı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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