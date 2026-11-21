Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kocaelispor'la deplasmanda karşı karşıya geliyor. Göztepe yenilgisinin ardından takımın başına Emre Belözoğlu'nu getiren sarı-lacivertliler, yeni teknik direktörüyle çıktığı ilk karşılaşmada Arca Çorum FK'yi deplasmanda 5-0 mağlup etti. Ligde 11 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan sarı-lacivertli ekip, 19 puanla 6. sırada bulunuyor. Müsabakanın önemli anlarını haberimizden takip edebilirsiniz.

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Emre Belözoğlu yönetimindeki Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kocaelispor'a konuk oluyor. Kocaeli Stadı'nda oynanan müsabaka saat 19.00'da başladı.

MAÇTA İLK YARI OYNANIYOR

KOCAELİSPOR 0-0 FENERBAHÇE

İLK 11'LER

Kocaelispor: Serhat, Uğur Kaan, Dijksteel, Maglica, Rivas, Berkan, Susoho, Tayfur, Baku, Sousa, Agyei.

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oppong, Levent, İsmail Yüksek, Guendouzi, Greenwood, İrfan Can, Oğuz, Lukaku

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe'de Kocaelispor mücadelesinde 3 oyuncu forma giyemeyecek. Sakatlıkları bulunan Marco Asensio ve Nathan Ake'nin yanı sıra cezalı Archie Brown, müsabakada takımı yalnız bırakacak.

Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Nelson Semedo ise kart sınırında. Semedo, maçta kart görmesi durumunda bir sonraki hafta oynanacak Erzurumspor FK mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.

KOCAELİSPOR, 19 PUANLA 7. SIRADA

Sezonun ilk 11 haftasında 6 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik yaşayan Körfez ekibi, topladığı 19 puanla 7. sırada bulunuyor.

Kocaeli temsilcisi, ligde son olarak Eyüpspor'a konuk olduğu maçtan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sezon evinde oynadığı 5 maçtan 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlikle ayrılan yeşil siyahlılar, bu maçlarda kalesinde yalnızca 2 gol gördü.

Kocaelispor'da sakatlıkları bulunan Petkovic, Haidara ve Show'un karşılaşmada forma giymeleri beklenmiyor. Zoukrou'nun durumu ise maç saatinde belli olacak.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : EMRAH TAŞÇI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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