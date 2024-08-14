Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu! UEFA Avrupa Ligi 2024 kura çekimi ne zaman yapılacak? UEFA Avrupa Ligi maçları ne zaman başlıyor?

Fenerbahçe'nin 2024 UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek rakipleri futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Sarı-lacivertli takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransa'nın Lille ekibine elenerek Avrupa'nın bir numaralı kupasındaki hasretine devam etti. 2022-2023 sezonundan sonra tekrardan Avrupa Ligi'nde yer alacak olan Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi rakibi 2024 ve Avrupa Ligi muhtemel rakipleri büyük bir heyecanla bekleniyor.

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Lille ile oynadığı rövanş maçında 1-1 berabere kalarak turnuvaya veda etti. İlk maçı 2-1 kaybeden Fenerbahçe, Avrupa'nın prestijli kupasında yer alma şansını kaybetti. Bu durum, Fenerbahçe Avrupa Ligi rakibi 2024 ve Fenerbahçe Avrupa Ligi muhtemel rakiplerinin merak konusu olmasına yol açtı.

2024 UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA, 2024-2025 sezonunun Avrupa Ligi grup aşaması kura çekimini 29 ve 30 Ağustos 2024 tarihlerinde gerçekleştirecek. Fenerbahçe'nin de yer alacağı kura çekimi, takımın grup aşamasındaki rakiplerini öğrenmeleri açısından büyük önem taşıyor.

2024-2025 AVRUPA LİGİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK

Yeni sezonun grup maçları 25 Eylül 2024'te başlayacak ve 30 Ocak 2025'te sona erecek. Her takım, yeni formatta toplam 8 maç oynayacak. 8 maçın sonunda oluşacak puan tablosuna göre, ilk 8 sıradaki takım son 16 turuna yükselirken, 9. ile 24. sıralar arasındaki 16 takım play-off'a geçecek. Son 12 sıradaki takımlar ise elenecek.

UEFA AVRUPA LİGİ KATILIM PARASI NE KADAR?

2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ne katılan takımlar için belirlenen katılım parası, turnuvanın prestijini ve ekonomik değerini artırıyor. Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde mücadele ederek, belirlenen katılım parasından yararlanma fırsatını elde edecek.

Bu bilgiler ışığında, Fenerbahçe'nin 2024 UEFA Avrupa Ligi'nde nasıl bir performans göstereceği ve muhtemel rakipleriyle ilgili detaylar, futbolseverler tarafından büyük bir merakla bekleniyor.

İşte UEFA Avrupa Ligi'ne 2. torbadan katılacak Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri :

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ'NDE KARŞILAŞACAĞI MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ne 2. torbadan katılacak ve bu yeni formata göre karşılaşacağı muhtemel rakipler belirlendi.

UEFA Avrupa Ligi'nde yapılan format değişiklikleriyle birlikte her takım, her torbadan 2 takım olmak üzere toplamda 8 farklı takımla mücadele edecek. Bu maçların 4'ü iç sahada, 4'ü ise deplasmanda oynanacak.

Toplamda 8 maçın ardından oluşacak puan tablosuna göre, ilk 8 sırada yer alan takımlar son 16 turuna geçecek. 9. ile 24. sıralar arasındaki takımlar ise play-off turuna yükselecek. Son 12 sırada bulunan takımlar ise turnuvadan elenecek.

Taraftarların Fenerbahçe'nin muhtemel rakiplerine dair sosyal medyada yaptığı yorumlar

TRABZONSPOR, AVRUPA KUPALARINDA KAÇINCI MAÇINA ÇIKIYOR?

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın Avusturya'nın Rapid Wien takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

Bu maç, Trabzonspor'un Avrupa kupalarındaki 153. karşılaşması olacak. Şu ana kadar oynadığı 152 maçta 56 galibiyet, 37 beraberlik ve 59 yenilgi yaşadı. Karadeniz ekibi bu maçlarda rakip fileleri 193 kez havalandırırken, kalesinde ise 206 gol gördü.