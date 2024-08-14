Spor yazarları, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne vedası sonrası neler dedi? Mourinho sözleri dikkat çekti

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi defterini erken kapattı. Sarı-lacivertli ekip, 3. eleme turunda 2-1 yenildiği ilk maçın rövanşında Lille ile 1-1 berabere kaldı ve Devler Ligi'ne veda etti. Spor yazarları, Kanarya'nın zorlu sınavını değerlendirdi.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş mücadelesinde Fenerbahçe, Lille'i konuk ettiği. İlk karşılaşmayı 2-1 kaybeden sarı-lacivertli temsilcimiz, Kadıköy'de 1-0 kazandı ve müsabakayı uzatmalara taşıdı. Uzatma bölümünde Fransız ekibinin penaltı golüne engel olamayan Kanarya, 1-1'lik sonuca razı olarak Devler Ligi'ne veda etti.

Fenerbahçe-Lille maçını spor yazarları değerlendirdi. İşte o yorumları...

UĞUR MELEKE: ŞANSIN BÜYÜK ROL OYNADIĞI BİR SATRANÇ MAÇI

210 dakika süren, deyim yerindeyse kan-ter ve gözyaşı dolu, iki hocanın satrançvari hamleleriyle geçen eşleşmenin kaderini şanssızlıklar belirledi. Toplam beş golün üçü savunma oyuncularının ters vuruşlarıyla geldi, bir de penaltı ekleyin o tabloya. Lille 10 kişi kaldığında, 109’da Oğuz Aydın girseydi keşke. Yorgun Lille’e karşı onun sürati fark oluşturabilirdi sanki. Yazık oldu gerçekten. (HÜRRİYET)

ENGİN KEHALE: TURUN HAKKI BU DEĞİLDİ

Mourinho, ikinci yarıda sertliği, tempoyu ve riskleri artırdı. En-Nesyri’yi oyuna atarak ön tarafı çiftledi, golü bulup tekrar dengeye dönmeyi düşündü. O beklenen gol, aynı ilk maçta son dakikada F.Bahçe’nin aleyhine olduğu gibi, bu sefer Lille’in hatasından temsilcimizin lehine oldu ve maça tutunduk. Uzatmalarda her şey istediğimiz gibi giderken, rakip 10 kişi kalmışken Oosterwolde’nin yaptığı basit hata ise sarı lacivertlilerin emeğinin karşılığını alamadan Kadıköy’den ayrılması anlamına geliyordu... (HÜRRİYET)

GÜRCAN BİLGİÇ: JOSE, AVRUPA LİGİ'Nİ KAZANIRIZ DEMİŞTİ

Uzatma dakikaları oyunun kontrolü ile hata yapmamak arasında gitti-geldi. Bartuğ-Dzeko değişikliği ile orta saha enerjisini geri aldı Mourinho. Bitime 10 dakika kala kırmızı geldi, Lille 10 kişi kaldı. "Tamam, oluyor" derken Jayden'in kontrolsüz duvarında top eline geldi. Maçın kahramanı, maçın ipini de çekti aslında. 4 dakika oynadılar gol sonrasında. Cenk'in üst direkte patlayan kafa vuruşu ile futbolun adaletindeki 'şans' takdiri devreye girdi. Şampiyonlar Ligi olmadı. Çok istediler, çok koştular ama olmadı. Ellerinde Avrupa Ligi var bu kez. Jose Mourinho'nun 'kazanırız' dediği… (SABAH)

ÖMER ÜRÜNDÜL: 10 KİŞİ KALMALARI FENERBAHÇE'YE ZARAR VERDİ

İkinci yarıda F.Bahçe daha atak oynamaya başladı. Mourinho 63. dakikada En-Nesyri ile çift santrfora döndü. Dzeko, Tadic ve Saint-Maximin de fiziksel olarak yorulmuşlardı. Bu durumda 10 dakika Lille oyunu domine etti. Ama hasarsız atlatıldı. Sonra F.Bahçe yüklenmeye devam etti. Mourinho son koz olarak Cenk'le 3 santrfora döndü. Uzatma bölümünde de F.Bahçe öne geçti. Artık seyirci de coşmuştu, takım da hırslanmıştı. Ekstra bir enerji yüklenmesi oldu. Uzatmada da işler iyi gidiyordu. Oyunun gidişatı F.Bahçe'nin lehineydi. Mourinho, uzatmalara başlamadan Dzeko'yu çıkartıp Bartuğ'u alarak doğru hamle yaptı. Ve bu arada rakip 10 kişi kaldı. İşte bu 10 kişi kalmaları F.Bahçe'ye zarar verdi. İşi penaltılara bırakmadan bitirelim diyerek tüm riskler alınınca rakip önce 1 kişi eksik kontratak yaptı. İkinci kontratakta VAR'dan gelen penaltı kararı ile şok gol geldi. Cenk'in direkten dönen kafası büyük şanssızlıktı. Szymanski ve İsmail Yüksek, çok efor sarf ettiler. (SABAH)

BÜLENT TİMURLENK: NE ÖNEMİ VAR

Fransızlar rakibe çarpan, kontrpiye iki golle kazanıp geldikleri İstanbul'da topa daha fazla sahip olurken geçmiş sezonlarındaki kadro kalitesinden uzak olmaları, Fenerbahçe'nin üretmekteki sıkıntılarıyla karşı karşıya geldiğinde maç son çeyrekte bir Rus ruletine döndü. Mourinho, 3 santrforlu dizilişe dönmüş gemileri yakmıştı, Fransızlar kendi kalelerine attıkları golle kendilerini ateşe atarken uzatmalarda takımı ayakta tutacak olan kondisyon değil, Kadıköy'deki taraftardı. Onların desteğiyle ayakta kaldı Fenerbahçeli oyuncular… 10 kişi kalmış böyle bir rakipten yenilen gol, Osayi ve Cenk'in direkten dönen topları… Futbolda bunlar var ama orta sahada Fred'i yedeklemeden buraya gelmiş olmanın affı yok. İki maçta oynadığı futbolla Fransızlar turu hak etti mi, bu takım gruplarda ses getirir mi? Cevabı kocaman bir hayır ama bunun ne önemi var… (SABAH)

ALİ GÜLTİKEN: VİTES DÜŞÜK KALDI

Fenerbahçe'nin, Mourinho'nun takım teşkiline baktığımız zaman savunmada daha güvenli, daha garanti oyuncularla oynama tercihini gördük. Bunu doğal görebiliriz ama işin hücum tarafında Fenerbahçe'nin hem daha yüksek oyun temposuna hem de bire birde daha etkili olabilecek oyuncu performanslarına ihtiyacı var. Bu işi yapması beklenen iki önemli isim Tadic ve Szymanski, bu maç için Fenerbahçe'nin hedefine yardımcı olamadılar. Yine oyunu hareketlendiren ve takımda heyecan veren isim, kulübeden gelen İrfan Can oldu. İki maç sonucunda bu tur Fenerbahçe'nin geçebileceği bir turdu düşüncesi, akıllarımızda kaldı. Sahadaki oyunu bir vites daha yukarı çıkabilseydi Fenerbahçe, play-off'taki rakibini bekliyor olacaktı. (SABAH)

CEM DİZDAR: BU MAÇ ZOR ÖTESİ Mİ?

Maçın belki de en iyi oyuncusu Jaden Osterwolde’nin dengesinin bozulduğu anda eline gelen top nedeniyle Fenerbahçe yolculuğuna Avrupa Ligi’nde devam etmek zorunda kaldı. Şimdi düşünelim, diyelim ki Mourinho haklı ve Türkiye Ligi zor bir lig... Peki bu maçı nasıl tanımlayacağız? Zor ötesi olarak mı? (FANATİK)

SERKAN AKCAN: MOURİNHO TAKIMI OLMAK

Fenerbahçe, Lille’e karşı bir dakika bile geri adım atmadı, seriyi uzatmaya götürecek karakteri de sahaya koydu ama biraz da futbol şansı gerek. Fenerbahçe artık Avrupa Ligi’nden ilerleyecek. Avrupa’da başarı için Mourinho’ya sahip bir takım olmak yetmez, Mourinho takımı olmak gerekir. (FANATİK)