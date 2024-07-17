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Fenerbahçe'nin Oğuz Aydın transferinde kazanan Bucaspor oldu

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Fenerbahçe&#039;nin Oğuz Aydın transferinde kazanan Bucaspor oldu

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ı renklerine bağladı. Fenerbahçe'nin ödeyeceği bonservis bedelinden Aydın'ın eski kulübü Bucaspor 1928'in pay alacağı öğrenildi.

Fenerbahçe, Alanyaspor'dan Oğuz Aydın'ı renklerine bağladı. Sarı-lacivertliler, bu transfer için Alanyaspor'a 6 milyon Euro ödeyecek. 

Oğuz Aydın'ın altyapısından yetiştiği İzmir'in TFF 2. Lig'deki temsilcisi Bucaspor 1928'de transferden pay alacak. 

Fenerbahçe'nin Oğuz Aydın transferinde kazanan Bucaspor oldu - 1. Resim

BUCASPOR 1928'İN ALACAĞI PAY BELLİ OLDU

2016 yılında 16 yaşındayken Hollanda ekibi AZ Alkmaar'dan Bucaspor altyapısına transfer olan Oğuz'u 2021'de 3. Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşadıktan sonra 350 bin Euro ve sonraki satışından pay karşılığında Alanyaspor'a transfer olmuştu.

Bucaspor 1928, Oğuz Aydın'ın Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye transferinden 1 milyon 80 bin Euro pay alacak.

Düzenleyen:  - Spor
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