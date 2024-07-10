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Fenerbahçe'nin şikayet ettiği Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ifade verdi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Galatasaray, Fenerbahçe, Savcılık, Haber

Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Fenerbahçe'nin, "Galatasaray Başkanı şahsın" ifadeleriyle gündem olan şikayeti sonrasın sıcak bir gelişme yaşandı. Şubat ayında sarı lacivertli camia tarafından suç duyurusunda bulunulan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, savcılığa ifade verdi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Fenerbahçe yönetimi arasında 2024'ün ilk aylarında yaşanan gerginlik savcılığa taşınmıştı. Galatasaray Başkanı Özbek, Fenerbahçe'nin suç duyurusu üzerine savcılığa ifade verdi.

Fenerbahçe'nin şikayet ettiği Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ifade verdi - 1. Resim

FENERBAHÇE'DEN SUÇ DUYURUSU

Fenerbahçe Kulübü, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına cevap verirken, Özbek hakkında  duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan paylaşımda, Başkan Özbek'in Fenerbahçe hakkında kullandığı bazı ifadeler nedeniyle açıklama yapılma gereği duyulduğu belirtildi.

Dursun Özbek'in ve Galatasaray yönetiminin sportmence veya ahlaki sınırlar içinde rekabet sürdürmelerinin beklenmediği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Bahsi geçen kulübün kültürü; sportif rekabete değil, kayrılmaya, korunup kollanmaya, imtiyazlı davranılmaya dayalıdır. Ancak, ne kadar korunup kollansa da bu kulübün kamu vicdanında şaibeli bir konumda olduğu açıktır. 3 Temmuz'un üzerinden yaklaşık 13 yıl geçtikten sonra FETÖ taktik ve usullerini kullanarak, şanlı kulübümüze karşı yeni bir tezgah kurmaya yeltenebilmeleri de geçmişten gelen karakterlerinin bugüne kalan mirasıdır. Öyle anlaşılıyor ki Dursun Özbek, hangi kulübün FETÖ'nün doğrudan hedefi olduğunu ve hangi kulübün ise bu saldırıdan istifade etmeye çalışarak, 'Duayla himmetle ayağa kaldırılma çabasını' birbirine karıştırıyor. Buradan bu şahsa bir kez daha hatırlatıyoruz; Fenerbahçe şanlı tarihi boyunca şampiyonluk posterlerinden oyuncu silmedi, belgesellerden görüntü çıkarmak zorunda kalmadı."

Fenerbahçe'nin şikayet ettiği Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ifade verdi - 1. Resim

"BİLİNÇLİ BİR TUZAĞIN İŞARET FİŞEĞİ OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ"

Fenerbahçe'ye karşı yapılan saldırıların sahipleriyle mücadele etmekten geri durulmayacağına vurgu yapılarak, şu görüşlere yer verildi:

"Hatırlatmak zorundayız çünkü, en iyi bildikleri şekilde; ayıplarıyla yüzleşmek ve toplumdan özür dilemek yerine, algı manipülasyon ve yalanlarla, pek çok konuda da olduğu gibi, kendilerinden bildikleri işi planlı şekilde başkasına yıkmaya çalışmaktalar. Bu sebeple, dün sarf edilen sözleri bir 'deli saçması' veya 'ahmakça ifadeler' olarak değil, bilinçli bir tuzağın işaret fişeği olarak değerlendiriyoruz. Hain bir örgütten öğrendikleri numaralarla Fenerbahçe'mize zarar verebileceğini düşünen başta Dursun Özbek olmak üzere herkese buradan açıkça sesleniyoruz: Hain FETÖ örgütüne karşı, camiasıyla tek başına ilk direnen ve alçakça emellerini kursaklarına tıkayan Fenerbahçe'mizin mücadele gücü ve kararlılığı ilk günkü gibi devam etmektedir. Buna yeltenenler oldukça da bu şanlı camianın her bir mensubu geçmişten gelen azmiyle bu alçakça saldırıların sahipleriyle bugün de ilk günkü hırsıyla mücadele etmekten geri durmayacaktır.

Sportif rekabete ve sportmence mücadeleye sonuna kadar inanıyoruz. Bununla birlikte kulübümüzün DNA'sını Kurtuluş Savaşı'nın mücadele ruhu ve en zorlu şartlarda bile milli bütünlüğümüze ve değerlerimize sahip çıkma misyonu oluşturmaktadır. DNA'mızdan gelen bu kuvvetli gücümüzle hain emeller taşıyanları yaptıklarına pişman etme konusunda kararlıyız."

"GALATASARAY KULÜBÜ BAŞKANI ŞAHSIN" İFADESİ DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Galatasaray Kulübü Başkanı şahsın, 27.02.2024 ve 06.11.2023 tarihinde yaptığı haddini ve sınırını aşan, toplumu kin ve düşmanlığa teşvik etme niteliğindeki açıklamaları kamuoyunun malumudur. İlgili şahıs hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız."

Fenerbahçe'nin şikayet ettiği Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ifade verdi - 2. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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