Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu İngiltere'ye geri dönüyor! İngilizler açıkladı

Ryan Kent, İngiltere'ye geri dönüyor. Ada medyasının haberine göre, Leeds United tecrübeli oyuncu için Fenerbahçe'ye 2.5 milyon euro teklif etmeye hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'ye geldiği günden bu yana beklentilerin altında kalan ve Jose Mourinho'nun verdiği şansları değerlendiremeyen Ryan Kent, İngiltere'ye dönüş hazırlığında.

İngiliz medyası, Leeds United'ın Ryan Kent için Fenerbahçe ile temasa geçtiğini ve 2.5 milyon euroluk bir teklifte bulunmayı planladığını belirtti.

Fenerbahçe'ye transfer olduğundan bu yana 19 maçta forma giyen Ryan Kent, bu maçlarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunun ilk maçında Lugano'ya karşı ilk 11'de başlayan Kent, 68. dakikada oyundan çıkarılmıştı. Ancak rövanş maçında Jose Mourinho, İngiliz futbolcuya hiç şans vermedi.

TRANSFER TEKLİFLERİNE AÇIK

İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Fenerbahçe Ryan Kent için gelecek tekliflere açık. Leeds United'ın ilgisi ve 2.5 milyon sterlinlik teklifi, oyuncunun transferini gündeme getirdi.

Ryan Kent, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maçta görev aldı ve bu karşılaşmalarda 1 gol ile 2 asistlik performans sergiledi. 27 yaşındaki futbolcunun İngiltere'ye dönüşü, futbol kariyerinde yeni bir sayfa açabilir.