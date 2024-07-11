Fenerbahçe'nin transferine İtalyan bombası! Sarı-lacivertlilere kötü haber...

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk hedefiyle transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bir süredir forvet mevkisi için Youssef En-Nesyri ile ilgilenen sarı-lacivertli kulüp, bu transferde önemli bir rakip ile karşı karşıya geldi.

İtalyan futbol devi, Faslı oyuncu Youssef En-Nesyri için devreye girdi ve oyuncuya son derece cazip bir teklif sundu. Bu gelişme, En-Nesyri'nin transfer sürecinde kafasını karıştırdı ve Fenerbahçe yönetiminden düşünmek için ek süre talep etmesine neden oldu.

Takvim'in haberine göre, Fenerbahçe yönetimi En-Nesyri'ye maksimum bir hafta ek süre verebileceğini belirtti. Bu süre zarfında oyuncudan cevap alınamazsa, listedeki diğer forvet adaylarıyla görüşmelere başlanacak.

MOURİNHO'NUN ISRARI

Jose Mourinho'nun, Youssef En-Nesyri'yi transfer etme konusunda ısrarcı olduğu belirtiliyor. 27 yaşındaki Faslı forvet, geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'dan gelen teklifi reddetmişti.

En-Nesyri'nin kararsızlığı ve İtalyan kulübünün cazip teklifi, transferin geleceğini belirsiz hale getiriyor. Fenerbahçe yönetimi, oyuncunun kararını beklerken alternatif isimlerle de temaslarını sürdürecek.

Fenerbahçe taraftarları, En-Nesyri transferinin sonuçlanmasını heyecanla beklerken, kulübün diğer transfer hedefleriyle ilgili gelişmeler de merakla takip ediliyor.