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Fenerbahçe'nin yeni Kim Min-Jae'si Meldin Dreskovic olacak

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Fenerbahçe&#039;nin yeni Kim Min-Jae&#039;si Meldin Dreskovic olacak
Fenerbahçe, Transfer Haberleri, Haber

Spor Haberleri

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, yıldızları kadrosuna katmaya devam ederken diğer yandan da parlatıp satabileceği oyuncular arıyor. Sarı-lacivertliler daha önce; Szalai, Eljif Elmas, Kim Min-Jae gibi futbolcuları ucuza alıp pahalıya satmıştı. Kanarya benzer bir transfer politikası izleyeceği ismi Debrecen'de buldu.

Şampiyonluk parolasıyla sezona giren Fenerbahçe transferde hız kesmiyor. Levent Mercan, Oğuz Aydın, Cenk Tosun ve Maximin'i alan, En-Nesyri'yi ise açıklamaya hazırlanan Kanarya, bir yandan da potansiyeli yüksek oyuncular arıyor.

Fenerbahçe'nin yeni Kim Min-Jae'si Meldin Dreskovic olacak - 1. Resim

FENER'İN PLANI PARLATIP SATMAK

Geçtiğimiz yıllarda birçok ismi parlatıp satan ve yüksek gelir elde eden Fenerbahçe'nin gündemine bu kez Debrecen forması giyen Meldin Dreskovic geldi.

Fenerbahçe'nin yeni Kim Min-Jae'si Meldin Dreskovic olacak - 2. Resim

Sarı-lacivertlilere önerilen 26 yaşındaki savunma oyuncusuna Mourinho da sıcak bakıyor.

Debrecen ile kontratı devam eden 1.91'lik stoper, geçen sezon Macaristan Ligi'nde sezonun en iyi stoperi seçildi. Karadağ Milli Takımı'nda da oynayan Dreskovic'in patlama yapabilecek potansiyelde olduğu ifade ediliyor.

Fenerbahçe'nin yeni Kim Min-Jae'si Meldin Dreskovic olacak - 3. Resim

Sarı-lacivertliler daha önce savunma bölgesine aldıkları Szalai ve Kim Min-Jae'yi ucuza alıp parlatarak satmıştı. Meldin Dreskovic için de benzer bir yol izleneceği belirtiliyor.

Fenerbahçe'nin yeni Kim Min-Jae'si Meldin Dreskovic olacak - 4. Resim

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