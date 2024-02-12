Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladı! 'Ali Koç, İsmail Kartal'ı gönderip yarın Volkan Demirel'i getirsin'

Fenerbahçe-Alanyaspor maçının ardından Vole kanalında Önder Özen ve Onur Tuğrul'la birlikte çok önemli açıklamalarda bulunan Serdar Ali Çelikler'in 'Volkan Demirel' sözleri Sarı Lacivertli camiada büyük dikkat çekti. İsmail Kartal'la gitmeyeceğini düşünen Çelikler, Ali Koç'u uyarırken, ünlü yorumcunun 'Volkan gelirse hiç değilse Konferans Ligi'nde yoluna devam edersin' ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 25. haftasında evinde Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de kaçan 2 puanın hesabı İsmail Kartal'a kesildi. Sarı Lacivertli camiaya yakınlığıyla bilinen Serdar Ali Çelikler, İsmail Kartal'ı çok sert sözlerle eleştirirken, ünlü yorumcunun 'Volkan Demirel' ifadeleri ise bir hayli ilgi uyandırdı. İşte Fenerbahçe-Alanyaspor maçının yansımaları...

KRUNİC'İ ALMA DEDİK

Bir kere şampiyonluk gitti, Fenerbahçe'nin bundan sonraki hedefi Süper Kupa, Türkiye Kupası ve gidebileceği yere kadar Konferans Ligi'nde gitmek, bana artık kimse bu saatten sonra martaval okumasın. İç sahada 9 puan kaybeden takım şampiyon olamaz. Fenerbahçe'nin 11 numarası ve 9 numarası gol atamıyor dedik, Krunic'i alma dedik, transfer hocaya bırakılmaz dedik, İsmail Kartal'ın yanına bir hoca alın dedik, Fenerbahçe sadece İrfan, Cengiz ve ikinci santraforundan gol atıyor dedik, dedik de dedik.

TADİC'E KIRMIZI VERİLEBİLİRDİ

Fenerbahçe bu hakem olmasa 1 puan dahi alamazdı, skandal bir penaltı, Tadic'e kırmızı kart verilebilirdi. Cengiz Ünder'in pozisyonu kırmızı diyenler olabilir. Bu penaltı Galatasaray'ın lehine çalınsaydı olay çıkardı. Fatih Tekke'nin ilk maçı Alanyaspor ile Galatasaray maçıydı, o maçta 4 yediler ama Tekke'nin oyun planı belliydi buralara kadar geleceği belliydi.

İSMAİL KARTAL ANADOLU HOCASI

İsmail Kartal'ın zihniyeti Anadolu hocası zihniyetine sahip, önce savunma güvenliği diyor önde oynamayı bilmiyor. Fenerbahçe'nin son 4 maçının kötü olmasının sebebi Fred değil Krunic'tir. Zajc'la, Krnuic'le Empoli olursun. O bölgede oynayan oyuncuların iki özelliği olması lazım; ya topla çok iyi gideceksin Fred gibi, ya da tam bir top kapma, kesme ustası olacaksın Torreira gibi. Krunic de ikisi de yok.

Mert Hakan'ın Szymanski'nin yerine girmesi lazımdı. Krunic'in çıkması lazımdı, tribünlerden tepki alacak diye İsmail Kartal oyundan alamadı. Leverkusen-Bayern maçını izlesin herkes, adam yiyor futbolcular sağdan aldım sola verdim futbolu bitti kalmadı artık. Zajc, Krunic, Salih Uçan, Kerem Demirbay bunlar değil, adam yiyen orta saha lazım.

TADİC 10 METREDE TOP OYNUYOR

Oosterwolde'nin oynadığı maçlarda ne problem yaşadın da Çağlar-Djiku yazıyorsun! Crespo mükemmel futbolcu değil ama top keser, faul alır, gol atar, bu Krunic Maldonado'nun kafa vuran hali. Fenerbahçe'de teknik ekibin bir şey verebileceğini artık düşünmüyorum. Artık Tadic'ten vazgeçilmesi lazım 10 metrede top oynuyor, Szymanski'nin kesilmesi lazım, Ryan Kent'i oyuna almak nedir? Kendimi öldürürüm yine Kent'i oyuna sokmam. Pazartesi kadro dışı bırakacağın oyuncuyu nasıl sahaya sürersin?

VOLKAN DEMİREL GELMELİ

Şampiyon olmazsak bırakmayacağım diyen Ali Koç'a yarıyor bu sonuçlar! Ben olsam Ali Koç'un yerine Volkan Demirel'i düşünürüm, hiç olmazsa Konferans Ligi'nde biraz daha gider yoluma devam ederim, çünkü İsmail Kartal'la gidilmeyecek belli!