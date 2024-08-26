Fenerbahçe'nin yıldızı Fred'den hat-trick değerlendirmesi! Mourinho ile ne konuştu?

Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 5-0 yendiği maçta 3 gol atan Fred, kariyerinde bir ilki başardı. Brezilyalı yıldız ilk kez hat-trick yaparken, oyundan çıktıktan sonra kenarda Jose Mourinho ile neşeli görüntüleri dikkat çekti. Başarılı orta saha hem kariyer gecesini değerlendirdi hem de hocasıyla arasında geçen konuşmayı anlattı.

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Fred, Çaykur Rizespor karşısında 3 gol atarak kariyerinde ilk kez hat-trick yapma başarısı gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaştı. İlk yarısını 1-0 önde kapattığı müsabakadan 5-0 galip ayrılan sarı-lacivertlilerde Fred, maça damga vurdu.

UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde Lugano karşısında yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 1 ay formasından uzak kalan Brezilyalı futbolcu, ligde ilk maçında gol sevinci yaşadı.

Müsabakanın 15. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren başarılı orta saha, 60 ve 64. dakikalarda da topu filelere gönderdi. Fred, 81. dakikada yerini Levent Mercan'a bıraktı.

Fenerbahçe'de ikinci sezonunu yaşayan 31 yaşındaki futbolcu, kariyerinde ilk kez hat-trick yaptı.

MOURINHO İLE NE KONUŞTU?

Sakatlıktan döndüğü için mutlu olduğunu dile getiren Fred, "Geri döndüğüm için mutluyum. Maalesef sakatlık yaşamıştım ama şimdi iyiyim. Takıma yardım etmek için geri döndüm. İlk hat-trick'imi yaptığım için mutluyum. 3 gol attığım için çok mutluyum. Bugün iyi bir adım attık, bu şekilde devam etmeliyiz." dedi.

Oyundan çıktıktan sonra Portekizli teknik adamla kısa bir süre sohbet eden Brezilyalı oyuncu, o anları şöyle anlattı: Mourinho ile kariyerimdeki ilk hat-trick'imi yaptığımı konuştuk. Herkesin mutlu olduğunu konuştuk. Takım olarak iyi bir adım attık. İyi bir takıma karşı oynadık. Cuma günü başka bir maçımız var ve bunu kazanmak için oynayacağız.