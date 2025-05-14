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Fenerbahçe'ye Raheem Sterling önerisi! Mourinho'dan onay çıktı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Fenerbahçe&#039;ye Raheem Sterling önerisi! Mourinho&#039;dan onay çıktı
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, gelecek sezonun transfer çalışmalarına hızlı başladı. Chelsea'nin yıldızı Raheem Sterling, menajerler aracılığıyla sarı-lacivertlilere önerildi. Mourinho'nun da transfere onay verdiği iddia edildi.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Başakşehir'i 4-1 mağlup eden Fenerbahçe, Galatasaray'ın Trabzonspor karşısında kazanmasının ardından zirvenin 8 puan gerisinde kaldı. 

Fenerbahçe'ye Raheem Sterling önerisi! Mourinho'dan onay çıktı - 1. Resim

Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe, gelecek sezonun transfer çalışmalarına erken start verdi. Takvim'de yer alan habere göre, Chelsea'nin yıldız futbolcusu Raheem Sterling, menajerler aracılığıyla Fenerbahçe'ye önerildi.

Fenerbahçe'ye Raheem Sterling önerisi! Mourinho'dan onay çıktı - 2. Resim

MOURINHO'DAN OLUMLU RAPOR

Haberde, sezonu Arsenal'de kiralık olarak geçiren 30 yaşındaki kanat oyuncusunun, Chelsea'den bonservisiyle ayrılacağı ve yeni bir sayfa açmak istediği ifade edildi. Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun da bu transfere onay verdiği ve çalışmaların hızlanmasını istediği belirtildi.

Fenerbahçe'ye Raheem Sterling önerisi! Mourinho'dan onay çıktı - 3. Resim

Sterling, Arsenal formasıyla bu sezon 27 karşılaşmada görev aldı ve 1 gol, 5 asistlik performans sergiledi. İngiltere'de eleştirilerin hedefi olan tecrübeli futbolcunun, kariyerine yeni bir ligde devam etmek istediği öne sürüldü.

Chelsea ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan İngiliz oyuncunun piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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