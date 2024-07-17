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Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a veda mesajı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Fenerbahçe&#039;ye transfer olan Cenk Tosun&#039;dan Beşiktaş&#039;a veda mesajı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'la sözleşmesinin bitmesinin ardından Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun, sarı lacivertli takımla ilk antrenmanına çıktı. Cenk Tosun, sosyal medya hesabından Beşiktaş'a veda mesajı yayınladı.

Beşiktaş'a 2014 yılında Gaziantepspor'dan transfer olan Cenk Tosun, sözleşmesinin sona ermesinin ardından takımdan ayrıldı. A Milli Takım'ın başarılı forveti, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. 

33 yaşındaki golcü futbolcu eski kulübü Beşiktaş'a sosyal medya paylaşımıyla veda etti.

Cenk Tosun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

DESTEĞİNİ ESİRGEMEYENLERE TEŞEKKÜRE EDERİM

"2014 yılında kapısından içeri girdiğim ve bu süreçte birlikte büyük başarılara imza attığımız Beşiktaş ile yollarımız ayrıldı. Bu süre zarfında benden desteğini esirgemeyen herkese çok teşekkür ederim…"

Fenerbahçe'ye transfer olan Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a veda mesajı - 1. Resim

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Geçen sezon Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 47 maça çıkan Cenk Tosun, 11 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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