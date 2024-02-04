Ferdi Kadıoğlu'nu değil Nicolo Zaniolo'yu istiyoruz! İtalyanlar çıldırdı

Galatasaray'dan kiralık olarak 5 milyon euro karşılığında Aston Villa'ya gönderilen Nicolo Zaniolo'nun Sarı Kırmızılı kulübe geri döneceği öğrenilirken, Serie A devlerinin bu gelişmenin ardından daha şimdiden girişimlere başladığı; Juventus, Fiorentina, Milan ve Ferdi Kadıoğlu'nu da isteyen Napoli'nin İtalyan yıldızın peşine düştüğü belirtildi.

Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın şampiyonluğunda büyük katkıları olan, hatta Fenerbahçe ile oynanan derbide attığı gollerle Sarı Kırmızılı taraftarların kalbinde taht kuran yıldız futbolcu Zaniolo'da sıcak gelişmeler yaşanıyor...

Galatasaray'ın Premier Lig ekibi Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo için yeni gelişmeler yaşanıyor. İtalyan basınında yer alan haberlere göre; 4 İtalyan kulübü, Nicolo Zaniolo ile ilgileniyor. Aston Villa'nın 5 milyon euro bedelle Galatasaray'dan kiraladığı Zaniolo'nun 22 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldığı belirtildi. İngiliz ekibinin bu kararı, İtalyan ekiplerini harekete geçirdi.

ZANİOLO ASTON VİLLA'DA TUTMADI

Serie A'nın devleri Juventus, Milan, Napoli ve Fiorentina'nın 24 yaşındaki başarılı oyuncuyu kadrosuna katmak istediği aktarıldı. İtalyan ekiplerinin oyuncu için önümüzdeki günlerde transfer yarışına gireceği kaydedildi. Galatasaray'ın 15 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Zaniolo, sarı kırmızılı takımda 12 maça çıktı ve 5 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Şu anda kiralık olarak forma giydiği Aston Villa'da ise 24 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı. Daha önce Fenerbahçe'den Kim Min Jae ve Elif Elmas'ı transfer eden Napoli'nin bu sefer Zaniolo için çok istekli olduğu belirtildi. Osimhen'i astronomik bir bonservis fiyatına göndermeye hazırlanan Serie A kulübünün forvet boşluğunu Zaniolo ile doldurmayı planladığı kaydedildi. Bilindiği üzere Ferdi Kadıoğlu'nun da ismi sık sık Napoli'yle anılıyordu. Galatasaraylı yöneticilerin Nicolo için en az 25 milyon euro'luk gelir hedeflediği aktarıldı.