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Haberler > Spor > Fidan Ögel son 32 turunda Maya Goshen yenilerek Paris'e veda etti

Fidan Ögel son 32 turunda Maya Goshen yenilerek Paris'e veda etti

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Fidan Ögel son 32 turunda Maya Goshen yenilerek Paris&#039;e veda etti

Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Milli judocu Fidan Ögel, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda İsrailli rakibine yenilerek olimpiyatlara veda etti.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele eden milli judocu Fidan Ögel, İsrailli rakibine yenilerek organizasyondan elendi.

Champ de Mars Arena'da yapılan judo müsabakalarında Fidan Ögel, 70 kilo son 32 turunda İsrailli Maya Goshen ile karşılaştı.

Milli sporcu, rakibine ippon puanıyla mağlup olarak oyunlara veda etti.

 
Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Anadolu Ajansı
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