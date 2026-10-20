FIFA’dan Kayserispor’a 2 yeni transfer yasağı: Sebebi belli oldu

Kayserispor Kulübü, eski futbolcusu Ali Karimi ve antrenör Vito Tercolo’dan kaynaklanan 1,163 milyon euro tutarındaki alacak dosyası nedeniyle FIFA tarafından yeni 2 transfer ve tescil yasağı ile karşı karşıya kaldı.

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Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Trendyol 1'inci Lig ekibi Kayserispor'a Ali Karimi ve Vito Tercolo dosyalarından kaynaklanan iki yeni transfer yasağı daha bildirdi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kayserispor’umuzun FIFA nezdindeki transfer yasaklarına ilişkin son durum aşağıdaki şekildedir. Son olarak Ali Karimi ve Vito Tercolo dosyalarından kaynaklanan iki yeni transfer yasağı daha kulübümüze bildirilmiştir. Transfer yasağına konu dosyalar ve tutarları;

1. Erling Moe: 120.000 Euro

2. Hussain Etzaz Mozafar: 60.000 Euro

3. Trond Strande: 60.000 Euro

4. Carlos Mané: 75.000 Euro

5. Mehdi Bourabia: 456.000 Euro

6. Ali Karimi: 1.007.000 Euro

7. Vito Tercolo: 156.000 Euro

Toplam dosya sayısı: 7

Toplam tutar: 1.934.000 Euro

Son gelen iki dosyanın toplam tutarı 1.163.000 Euro olup söz konusu transfer yasaklarının tamamı 'öde-kaldır' niteliğindedir. Bu kapsamda, ilgili dosyalardaki borçların ödenmesi ve FIFA nezdindeki gerekli işlemlerin tamamlanmasıyla transfer yasaklarının kaldırılması mümkündür. Kulübümüzün transfer yasaklarına konu dosyaların çözüme kavuşturulması ve yasakların kaldırılması yönündeki çalışmaları titizlikle ve kararlılıkla devam etmektedir."

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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